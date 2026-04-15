CHP'li il başkanlarından ortak açıklama: Teslim olmayacağız!

Cumhuriyet Halk Partisi’nin il başkanları, CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un tutuklanmasının ardından Ankara’da bir araya geldi. Toplantının ardından il başkanları adına ortak basın açıklamasını CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yaptı.

Açıklamasında CHP’nin 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi olduğunu hatırlatan Çelik, il başkanlarının bu başarının seçilmiş neferleri olduğunu söyledi.

İktidarın yargı yoluyla siyasi operasyonlar yürüttüğünü savunan Çelik, “47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi’nin seçilmiş neferleriyiz. İktidar, yargı kılıflı siyasi operasyonlarla ayakta kalmaya çalışıyor” ifadelerini kullandı.

Tutuklu CHP Ankara İl Başkanı'nın ifadesi ortaya çıktı

Partilerine yönelik sistematik bir baskı olduğunu belirten Çelik, Ümit Erkol’un tutuklanmasının da bu süreçten bağımsız olmadığını ifade etti.

Çelik, “Partimizi hedef alan tüm saldırılara karşı dayanışma içindeyiz. CHP’ye yönelik sistematik bir kuşatma söz konusu ve bu tutuklama da bu saldırılardan bağımsız değildir” dedi.

Gözaltı ve tutuklamaların kendilerini yıldırmayacağını vurgulayan Çelik, CHP’nin iktidar yürüyüşünden vazgeçmeyeceğini söyledi.

Çelik'in yapmış olduğu açıklamanın tamamı bu şekilde:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 İl Başkanı olarak dün genel merkezimizde baba ocağımızdaydık. Bugün de Ankara İl Başkanlığımızda bir aradayız. Bizler 47 yıl sonra Türkiye'nin 1 partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmiş neferleriyiz. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarının illerimizde milletimizin gözünden ve gönlünden düştüğünü sahaya çıkmakta zorlandığını görüyoruz. Yargı kılıflı siyasi operasyonlarla ayakta kalmaya çalıştıklarını biliyoruz. 15,5 milyon yurttaşımızın iradesini temsil eden Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'ndan başlayarak belediye başkanlarımızı il başkanlarımızı ve partimizin kurumsal kimliğini hedef alan bu operasyonlar sistematik bir kuşatmadır. Son olarak Ankara İl Başkanımız Ümit Erkol'un hedef alınmasıyla gerçekleşen operasyon partimize yönelik saldırılardan bağımsız değildir.

Ancak bilinmelidir ki Bizler tüm il başkanları olarak partimizi hedef alan tüm saldırılara karşı birlik beraberlik ve dayanışmayla kenetlenmiş durumdayız. Hiçbir anti demokratik saldırı ve tehdit bizim azmimizi kıramayacak bizi yolumuzdan çeviremeyecektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde hem partimizi hem de milletin iradesini sonuna kadar savunacağız. İktidar yürüyüşümüzdeki kararlılığımızdan milim sapmayacağız. Değerli yurttaşlarımız kıymetli basın emekçileri Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı bugün ülkemizi çoklu krizlere sürüklemiştir.

Derin ekonomik krizin yanında bugün ülkemizde bir demokrasi ve Adalet Krizi yaşanmaktadır. Ülkemizin bu çoklu kriz ortamından kurtulması ancak ve ancak demokrasinin ve adaletin tesis edilmesi ile mümkündür. Bu nedenle milletimizin sandıkta sözünü söyleyeceği demokratik ortam yaratılmalı anayasamızın gereği olarak bir ara seçime zaman kaybedilmeden gidilmelidir. Sayın genel başkanımızın çağrısını yaptığı ara seçim bir tercih değil demokrasiye sadakatin anayasaya bağlılığın ve milli iradeye saygının bir gereğidir. İktidara ve muhalefete de görev ve sorumluluğu sadece ve sadece millet verir. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının muhalefeti dizayn etme çabası milletin iradesine yönelik bir saldırı milletin tercihlerini hor gören bir kibirden başka bir şey değildir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ülkemizin 81 ilindeki örgütleri her koşulda genel başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde bir ve bütündür. Genel merkezimize illerimize belediyelerimize yönelik her türlü saldırıyı gerçekleştirenler karşısında milletimizi ve 81 il örgütümüzün sarsılmaz iradesini bulacaktır. Tüm saldırılara cevabımız çok açık çok nettir.

Hodri meydan diyoruz. Ne belediyelerimize yapılan baskılar ne şafak operasyonları ne de Ümit Erkol başkanımız başta olmak üzere il başkanlarımıza yönelik tutuklamalar hiçbirisi bize geri adım attıramaz. Bunu yüksek sesle ilan ediyoruz. Çünkü biz boyun eğmeyenlerin hakkını arayanların adalet ve demokrasi mücadelesi verenlerin yolundayız. Unutulmasın bu memleket korkuyla baskıyla değil halkın iradesiyle yönetilir. Susmayacağız geri çekilmeyeceğiz teslim olmayacağız. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in ifade ettiği gibi yürüyeceğiz durmayacağız. Gerekirse boynumuzu vereceğiz ama milli iradeyi asla yere düşürmeyeceğiz."