TOGG'un limuzin modeli ilk kez ortaya çıktı! Erdoğan en önde Fuat Tosyalı da direksiyon başında

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, TSK’ya teslim edilen ilk Altay tanklarının törenine özel üretim TOGG limuziniyle geldi. Direksiyonda Fuat Tosyalı vardı. Araçta Bilal Erdoğan ve bakanlar da yer aldı.