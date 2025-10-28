TOGG'un limuzin modeli ilk kez ortaya çıktı! Erdoğan en önde Fuat Tosyalı da direksiyon başında
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için üretilen ilk yeni nesil Altay tanklarının teslim edildiği törene katıldı.
Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi’nde düzenlenen açılış ve teslimat törenine, Erdoğan özel yapım bir Togg aracıyla geldi.
Beyaz renkteki ve uzatılmış gövdeye sahip olan TOGG modelinin limuzin tarzında tasarlandığı gözlendi.
TOSYALI DİREKSİYON BAŞINDA ERDOĞAN ÖN KOLTUKTA
Cumhurbaşkanlığı forsunun da yer aldığı araçta, görüntü alınabilmesi için kapının geçici olarak çıkarıldığı belirtildi.
Erdoğan’a aracın şoför koltuğunun yanına oturdu. Direksiyon başına da BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı geçti.
BİLAL ERDOĞAN DA BAKANLARIN ARASINDA YER ALDI
Tosyalı, aracı kullanırken Erdoğan' fabrika hakkında bilgiler verdi.
Araçta Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ulaştırma Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan'ın oldığı görüldü.
Tesiste düzenlenen törende, Altay Ana Muharebe Tankı’nın ilk üç adedi Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine teslim edildi.