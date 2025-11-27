TİP'in Gülhane Parkı eylemine katılan 6 kişiye hapis cezası

Türkiye İşçi Partisi'nin (TİP) geçtiğimiz Nisan'da Gülhane Parkı'nda düzenlediği forumda gözaltına alınan 6 kişi hakkında 5 ay hapis cezası verildi.

TİP'İN GÜLHANE ETKİNLİĞİ

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, 10 Nisan'da Gülhane Parkı’nda üniversite öğrencileriyle bir araya gelmişti.

"Hükümet istifa" sloganı atarak dağılmaya başlayan öğrenciler polis tarafından ablukaya alınmış ve TİP tarafından yapılan açıklamada, "Bu ülkenin aydınlık geleceği olan gençlerimizin onuru ayaklar altına alınamaz, yarınları karartılamaz! Bu hukuksuzluk cevapsız kalmayacak!" ifadelerine yer verilmişti.

Etkinlik sonrası çıkan olaylarda aralarında gazeteci İrfan Değirmenci'nin de bulunduğu 47 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınanlardan 6 kişi adliyeye sevk edilirken, kalanlar emniyet ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

6 KİŞİ HAKKINDA HAPİS CEZASI

6 kişinin mahkemesi bugün görüldü. TİP'li Öğrenciler'den yapılan açıklamada söz konusu 6 kişi için 5'er ay hapis cezası verildiği belirtildi.

Yapılan açıklamada şunlar yer aldı: