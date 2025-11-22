TELE1 kayyumu 32 basın emekçisini işten çıkarttı

TELE1’e kayyum olarak atanan İbrahim Paşalı’nın, Ankara ve İzmir bürolarındaki 32 çalışanı işten çıkardı.

TELE1’e kayyum atanmasının ardından kanalda toplu işten çıkarmalar yaşandı. Gazeteci Ömer Ödemiş’in sosyal medya hesabından paylaştığı bilgiye göre, kayyum İbrahim Paşalı Ankara ve İzmir bürolarında görevli 32 kişiyi işten çıkardı. Ödemiş, paylaşımına işten çıkarılacak kişilerin listesinin bulunduğu bir görsel de ekledi.

screenshot-2025-11-22-at-10-53-35-1-xte-omer-odemis-tele1e-atanan-kayyum-32-kisinin-isine-son-verdi-bu-ciddi-bir-haber-ve-hic-bir-haber-kanali-deginmedi-bile-haber-diye-basbakan-bagiran-haber-kurumlari-bile-gormedi.png

TELE2 İLE YOLA DEVAM

24 Ekim 2025’te TELE1’e kayyım olarak atanan Yeni Şafak yazarı İbrahim Paşalı, göreve gelir gelmez haber yayınlarını durdurmuş ve belgesel yayınına geçilmesini sağlamıştı. İnternet sitesine yeni haber girişi yasaklanmıştı. Yaşanan gelişmeler üzerine kanalın ekran yüzleri, yöneticileri ve yazarları 31 Ekim’de topluca istifa etmişti.

TELE2 Haber yayın hayatına başladı!TELE2 Haber yayın hayatına başladı!

İstifa eden ekip yeni bir kanal kurarak yoluna devam etme kararı aldı. TELE1 Ana Haber sunucusu Murat Taylan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yeni kanallarının adını duyurdu: TELE2. Taylan, “Teslim olmayacağız. Gerçeğin yanında dimdik durmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

TELE1’den ayrılan gazeteciler, yayınlarına TELE2 çatısı altında devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

