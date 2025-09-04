TCDD'de yerli üretim krizi! 250 milyon euroluk ihale iptal edildi

TCDD Taşımacılık A.Ş., 10 Eylül 2025 tarihinde 40 adet dizel elektrikli anahat lokomotifi almak için ihale düzenleyeceğini duyurmuştu. Ancak TCDD’ye bağlı Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii A.Ş.’nin (TÜRASAŞ) Eskişehir fabrikasında milli elektrikli lokomotif üretiminin sürdüğü biliniyordu. İhalenin teknik şartnamesinde “yerlilik” şartı yer almazken, bazı maddelerin Avrupa merkezli bir firmayı işaret ettiği ileri sürüldü.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Denetleme Kurulu Başkanı İsmail Özdemir, TÜRASAŞ’ın 130 yıllık üretim tecrübesine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’deki tek lokomotif üreticisi 130 yıldır TÜRASAŞ’tır. TÜRASAŞ bu lokomotifi önceki üretilenler gibi ağırlıklı kısmını yerli imkânlarla üretebilecek durumda iken bu proje ve ihale ile direkt dış alım planlanmıştır.”

İhalenin bütçesine de dikkat çeken Özdemir, “Yaklaşık 250 milyon Avro’ya mâl olacak ihalede herhangi bir yerlilik şartı bulunmamaktadır” dedi. Ardından Özdemir şu soruları gündeme getirdi:

“250 milyon Avro döviz yurtdışına verilmeye çalışılmaktadır. Neden TÜRASAŞ da Türk işçisi ve memuru tarafından üretilecek lokomotifi üretmek yerine ihale ile yüzde 100 yabancı sermayeli lokomotif alımı planlanmaktadır? Demiryolu uzmanları tarafından ihalede ön şart olarak yazılan daha önce bin adet dizel motor üretmiş olmak şartı başta olmak üzere öne sürülen şartları dünyada halihazırda sadece Stadler-İsviçre firmasının sağladığı belirtilmektedir. Bu ihale adrese teslim bir ihale midir? Bu ihale Türk demiryolu sanayisine vurulan bir darbedir. İhalede yerlilik oranı konulmamasının nedeni nedir?”

İHALE İPTAL EDİLDİ

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; ihale, kamuoyunda oluşan tepkilerin ardından iptal edildi. TCDD, iptal kararının gerekçesini “İhale dokümanında güncelleme yapılmasına ihtiyaç duyulması nedeniyle söz konusu ihale iptal edilmiştir” şeklinde açıkladı.

CHP Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, “adrese teslim ihale” iddialarını TBMM’ye taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’nun yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi veren Arslan, “Şartnamede yer alan koşulu dünyadaki birkaç yabancı firma sağlayabiliyor’’ dedi.