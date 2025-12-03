TBMM'de CHP AKP DEM Parti ortak açıklama yaptı! Engelliler için bir araya geldiler

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu'nun CHP, AKP ve DEM Partili üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler dolayısıyla bir araya geldi.

Meclis'te yapılan açıklamada engellilik konusunun bir güne, bir kuruma ya da yalnızca komisyonlara ait bir mesele olmadığını, bunun "86 milyonun ortak sorumluluğu" olduğunu vurgulandı.

CHP-AKP-DEM PARTİ ENGELLİLER İÇİN BİR ARAYA GELDİ

TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı AKP İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında komisyon üyeleriyle birlikte Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, engellilik alanında toplumsal duyarlılığın artırılmasının önemine dikkat çekerek, tüm kurum ve bireyleri sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı.

"Dünya hepimizin ortak alanı" diyen Kasapoğlu, insanların birbirine destek oldukça daha huzurlu ve mutlu bir toplum inşa edileceğini belirtti.

Komisyon olarak ilk günden itibaren birliktelik ruhuyla hareket ettiklerini söyleyen Kasapoğlu, 3 Aralık’ın "değerlendirme ve muhasebe günü" olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl 3 Aralık’tan bugüne kadar bilinci artırma, duyarlılığı geliştirme, erişilebilirlik standartlarını yükseltme adına ne yaptık? Her birimize düşen sorumluluğu ne kadar yerine getirdik? Bugün bunu düşünmemiz gerekiyor" dedi.

Erişilebilirlik standartlarının yükseltilmesinin büyük önem taşıdığını belirten Kasapoğlu, bu başlıkların hem raporda yer alacağını hem de sonrasında takip edileceğini söyledi. Valilikler, belediyeler ve yerel yönetimlerin sorumluluğunun altını çizen Kasapoğlu, komisyon olarak tüm belediyelere sorular yönelttiklerini ve yerelde güçlü inisiyatiflerin oluşturulması gerektiğini kaydetti.

Kasapoğlu, belediyelerin engellilere ve ailelerine yönelik merkezler kurması, yerelde erişilebilirlik standartlarını güçlendirmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu değerlendirme günü vesilesiyle tüm kurum ve kuruluşlara görevlerini bir kez daha hatırlatıyoruz" diye konuştu.

"BU MÜCADELEYE OMUZ VEREN HERKESİ YÜREKTEN SELAMLIYORUZ"

Son 25 yılda önemli adımlar atıldığını, özellikle 2005 yılında çıkarılan yasa ve Birleşmiş Milletler ile yapılan çalışmaların bu alanda dönüşüm sağladığını belirten Kasapoğlu, bu kazanımların daha ileri taşınması gerektiğini söyledi. Kasapoğlu, "O yüzden bu muhasebe ve değerlendirme günü vesilesiyle, Dünya Engelliler Günü vesilesiyle tüm kurum kuruluşlara görevlerini, sorumluluklarını bir kez daha hatırlatıyoruz" ifadesini kullandı.

Engelli bireylerin ve ailelerinin verdiği mücadelenin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Kasapoğlu, şöyle devam etti: