TBMM önündeki KESK eylemine polis engeli

Yayınlanma:
KESK üyeleri, KHK ile ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine iadesi talebiyle Diyarbakır’dan başlattıkları yürüyüşün dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı. Meclis’e yürümek isteyen gruba polis engel oldu, kısa süreli gerginlik yaşandı. KESK üyeleri Madenci Anıtı önünde açıklama yaptı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine iadesi talebiyle yürüyen KESK üyeleri, Diyarbakır’dan başlattıkları yürüyüşün dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı. Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Adana güzergâhını takip eden yürüyüşçüler, sabah saatlerinde Eğitim Sen Genel Merkezi önünde toplandı.

KESK’liler, buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yürümek istedi. Ancak polis, grubu Meclis’in Çankaya Kapısı yakınındaki Madenci Anıtı önünde durdurdu. Burada kısa süreli bir gerginlik yaşandı ve kitle polis barikatları ile karşılaştı.

KESK'in Adalet Bakanlığı’na yürüyüşüne polis engeliKESK'in Adalet Bakanlığı’na yürüyüşüne polis engeli

Sendika temsilcileriyle güvenlik güçleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda engel kaldırıldı. Yürüyüşçüler, farklı illerden gelen diğer KESK üyeleriyle birleşmek üzere tekrar harekete geçti. Meclis önünde toplanan diğer gruplar da Madenci Anıtı’nda “KHK zulmü direnişle bitecek” yazılı pankart açtı.

KESK yöneticileri, yürüyüşün amacının ihraç edilen emekçilerin adalet ve işe dönüş mücadelesini görünür kılmak olduğunu belirterek, “eşitlik, adalet ve özgürlük” talepleriyle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

ADALET BAKANLIĞI ÖNÜNDE DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri dün Adalet Bakanlığı’na yürümek isterken polis engeliyle karşılaşmıştı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Zehra Güneş ilk kez anlattı: "Daha 16 yaşındaydım" diyerek açıkladı
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Siyaset
Numan Kurtulmuş'tan Diyarbakır'da süreç mesajı: Bu sefer ya biz ya da emperyalistler başaracak
Numan Kurtulmuş'tan Diyarbakır'da süreç mesajı: Bu sefer ya biz ya da emperyalistler başaracak
'Gezi Parkı' ihaleye çıktı! İBB'den alınarak vakıflara devredilmişti
'Gezi Parkı' ihaleye çıktı! İBB'den alınarak vakıflara devredilmişti