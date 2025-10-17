TBMM önündeki KESK eylemine polis engeli

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen kamu emekçilerinin işlerine iadesi talebiyle yürüyen KESK üyeleri, Diyarbakır’dan başlattıkları yürüyüşün dördüncü gününde Ankara’ya ulaştı. Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep ve Adana güzergâhını takip eden yürüyüşçüler, sabah saatlerinde Eğitim Sen Genel Merkezi önünde toplandı.

KESK’liler, buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) yürümek istedi. Ancak polis, grubu Meclis’in Çankaya Kapısı yakınındaki Madenci Anıtı önünde durdurdu. Burada kısa süreli bir gerginlik yaşandı ve kitle polis barikatları ile karşılaştı.

KESK'in Adalet Bakanlığı’na yürüyüşüne polis engeli

Sendika temsilcileriyle güvenlik güçleri arasında yapılan görüşmeler sonucunda engel kaldırıldı. Yürüyüşçüler, farklı illerden gelen diğer KESK üyeleriyle birleşmek üzere tekrar harekete geçti. Meclis önünde toplanan diğer gruplar da Madenci Anıtı’nda “KHK zulmü direnişle bitecek” yazılı pankart açtı.

KESK yöneticileri, yürüyüşün amacının ihraç edilen emekçilerin adalet ve işe dönüş mücadelesini görünür kılmak olduğunu belirterek, “eşitlik, adalet ve özgürlük” talepleriyle mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

ADALET BAKANLIĞI ÖNÜNDE DE MÜDAHALE EDİLMİŞTİ

Diyarbakır’dan Ankara’ya yürüyen Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) üyeleri dün Adalet Bakanlığı’na yürümek isterken polis engeliyle karşılaşmıştı.