KESK'in Adalet Bakanlığı’na yürüyüşüne polis engeli

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’nun (KESK) Kanun Hükmünde Kararname ile (KHK) ihraç edilen kamu görevlileri için Diyarbakır’dan Ankara’ya başlattıkları yürüyüş kapsamında bugün, KESK üyeleri Adalet Bakanlığı'na yürümek üzere Ankara'daki Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Genel Merkezi önünde toplandı.

KESK Şanlıurfa'dan Ankara'ya yürüyüş başlattı

Yaklaşık 40 kişiden oluşan eylemci grubun yürüyüşüne kolluk kuvvetleri izin vermedi. Yaşanan ufak çaplı arbedenin ardından KESK üyeleri oturma eylemi başlattı. Olay yerinde bulunan 10 otobüsten fazla çevik kuvvet ekibi ve güvenlik şube ekibi eylemcileri abluka altına aldı.

KESK Eş Genel Başkanı Ahmet Karagöz, şunları kaydetti:

''2016 yılında Kanun Hükmünde Kararname'yle 152 bini aşkın kamu çalışanı ihraç edilmişti. Bu iraç edilen 152 bin kamu çalışanı içerisinde 4 bin 259 KESK üyesi arkadaşımız da mevcuttu. Uzun zamandır KESK'te arkadaşlarımızın ne askeri ne sivil darbeyle hiçbir bağı olmamasına rağmen ve bugüne kadar arkadaşlarımıza somut dosyalarında hiçbir delil olmamasına rağmen Arada geçen dokuz yıla rağmen hiçbir arkadaşımız görevine iade edilmedi.

Ancak arada 9 yıl geçmesine rağmen ve dosyalarında suç teşkil edecek hiçbir sorun olmamasına rağmen arkadaşlarımız AKP yargısı nedeniyle işlerine, görevlerine iade edilmiyor.

''KESK ÜYESİ BİRÇOK İNSAN İHRAÇ EDİLDİ''

Kendilerine karşı OHAL'i ilan ettiklerini söyleyenler ama sonrasında muhalif basını, gazetelerimizi, televizyonlarımızı ve sonrasında sendikalarımıza ciddi bir yönelimle KESK üyesi birçok insan ihraç edildi. Evet bugüne kadar yürüttüğümüz fiil-i meşru hukuk mücadelesiyle ihraç edilen üyelerimizin yüzde 52'si görevine iade edilmiş durumda. Ancak hala 2 bine aşkın KESK üyesi ise ihraç. Bu arkadaşlarımız KESK'in kadrolarıdır. Bunlar korkmaz, bunlar geri çekilmez, bunlar aç kalmaktan, açıkta kalkmaktan korkmaz.

''ÜLKENİN MERALARINA, ZEYTİNLİKLERİNE, ORMANLARINA SAHİP ÇIKTIĞIMIZ İÇİN İHRAÇ EDİLDİK''

Burada taleplerimizi bir kez daha ifade ediyoruz. Bizler savaşa karşı barışı, kamusal, bilimsel, laik, ana dilde eğitim hakkını talep ettiğimiz için her gün bu ülkede iki kadın şiddette kurban gidiyor, katlediliyor. Kadın katillerinin bulunmasını talep ettiğimiz için, bu ülkenin meralarına, zeytinliklerine, ormanlarına sahip çıktığımız için ihraç edildik.

''HALKIN İRADESİYLE İLTİSAKLIYIZ''

'İltisaklısınız, irtibatlısınız' diyor. Evet, iltisaklı, irtibatlı olduğumuz örgütler var Bunların başında KESK var. Sonrasında farklı tarihlerde bu ülkede öldürülmüş 104 barış güvercini var. Suruç'ta katledilen 33 düş yolcusu var. Biz bunlarla evet iltisaklıyız. Yine bu ülkede Maraş'ta, Sivas'ta, Çorum'da Aleviler katledildi. Alevilerle iltisaklıyız. İltisaklı olduğumuz bunlardır. Halkın iradesiyle iltisaklıyız. Halkın oylarıyla seçilmiş, bugün belediye başkanlarının yerine kayyum atanmış, bir bölümü ise seçilmiş belediye başkanlarının tutuklu.

''HUKUKSUZ BÜTÜN İŞLEMLERİN İPTAL EDİLMESİNİ İSTİYORUZ''

Bu hak, hukuk, adalet mücadelesini sadece kamu emekçileri görevlerine dönsün diye de yürütmüyoruz. Aynı zamanda bu ülkenin coğrafyasında adaletin tesis edilmesini talep ediyoruz. Hukuksuz bütün işlemlerin iptal edilmesini istiyoruz.

''ADALET BAKANI, DEFALARCA GÖRÜŞME TALEP ETMEMİZE RAĞMEN TALEBİMİZE KARŞILIK VERMİYOR''

OHAL bitmesine rağmen hala OHAL kanunlarının yürürlükte olduğu, bunun üzerinde mahkemelerin işlendiğini görüyoruz. Yargı bağımsız değil. Yargı bağımsız olmadığı için, siyasal iktidarın elinde sopa haline döndüğü için bugün Adalet Bakanı, defalarca görüşme talep etmemize rağmen talebimize karşılık vermiyor.

Sabahtan beri bizlerle birliktesiniz teşekkür ediyoruz ANKA Haber Ajansı'na. Bize adeta bir düşman hukukunun uygulandığını gördünüz. Sadece Ankara'daki kolluk güçleri değil, sanırım çevre illerdeki kolluk güçleri de buraya davet edilmişti.

''MECLİSTE GRUBU BULUNAN PARTİLERİN GRUP BAŞKANVEKİLLERİNE TEKRAR TALEPLERİMİZİ AKTARACAĞIZ''

Yarın bizler için büyük gün. Türkiye'nin dört bir yanında haksız, hukuksuz şekilde ihraç edilmiş kamu emekçileriyle birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde açıklamamızı yapacağız ve sonrasında mecliste grubu bulunan partilerin grup başkanvekillerine tekrar taleplerimizi aktaracağız.

''BU ÜLKENİN TOPRAKLARINA BARIŞI TESİS ETTİĞİMİZDE GÖREVLERİMİZE DÖNECEĞİMİZE İNANIYORUZ''

Mecliste şu an bir barış komisyonu var. Biz aynı zamanda demokrasiyle, aynı zamanda barışla, aynı zamanla emekle de iltisaklıyız. Bu ülkenin topraklarına barışı tesis ettiğimizde görevlerimize döneceğimize inanıyoruz.

Başta KESK'li arkadaşlar olmak üzere Kanun Hükmünde Kararnamelerle ihraç edilmiş bütün kamu emekçilerinin görevine iade edileceğini bekliyor ve düşünüyoruz.''