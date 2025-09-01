Tanrıkulu'ndan Dünya Barış Günü için mesaj

CHP Diyarbakır Milletvekili ve Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu Üyesi Sezgin Tanrıkulu, Ortadoğu’daki gelişmelere dikkat çekti. Tanrıkulu, “Ortadoğu’da, yanı başımızda devam eden, insanın vicdanını kanatan, insanlık onurunu yok eden, bütün dünyanın gözleri önünde gerçekleşen bir katliam var ve çocuklar açlıktan yaşamını yitiriyor” dedi.

Türkiye’nin tarihî bir eşikte olduğunu söyleyen Tanrıkulu, “41 yıldır süren bir çatışmanın sonlanabileceği bir dönemdeyiz” ifadesini kullandı. Bugüne kadar yaşanan acıları hatırlatan Tanrıkulu, “60 bine yakın yurttaşımız yaşamını yitirdi; 15 bin şehit ve gazi var. Siviller, çocuklar, gençler yaşamlarını yitirdiler” dedi.

Meclis’te bu amaçla bir komisyon kurulduğunu hatırlatan Tanrıkulu, “Kutuplaşmanın olmadığı, barış dilinin konuşulduğu, insanların endişeli, kaygılı olmadığı, korkusunun olmadığı bir dönem için mücadele ediyoruz, çaba gösteriyoruz” diye konuştu.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 1 Ekim’de açılacağını hatırlatan Tanrıkulu, yeni yasama yılından beklentisini şu sözlerle dile getirdi:

“Umuyorum ki bu yeni yasama yılı; bu dönemin başlangıcı olacak önemli yasaların yapılacağı bir yasama yılı olsun. Türkiye’de artık çatışmayı, silahı, şiddeti ve terörü konuşmadığımız; barışı konuştuğumuz bir dönemin başlangıcı olsun.”

Tanrıkulu son olarak, “Türkiye’deki yurttaşlarımız, Ortadoğu’daki halklar ve tüm dünya için barış mücadelesini sürdürmeye devam edelim” çağrısında bulundu.