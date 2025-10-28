Tanrıkulu: Silivri bir toplama kampına dönüştü

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ni ziyaret etti. Ziyaret kapsamında başta İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar olmak üzere tutuklu siyasetçiler, gazeteciler ve bürokratlarla görüşen Tanrıkulu, çıkışta açıklamalarda bulundu.

Sezgin Tanrıkulu'ndan Çağlayan ablukasına tepki

Silivri'nin artık bir cezaevi havası vermediğini belirten Tanrıkulu, "Bir toplama kampına dönüşmüştür. Adalet ve Kalkma Partisi'nin her meslekten, her inançtan, her yaştan, her cinsiyetten muhaliflerin toplandığı bir toplama kampı" diye konuştu.

"HER GÜN YAPILAN YARGI DARBESİ VAR"

Tanrıkulu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü yapılanlar yargılama değil. Verilen kararlar hukuki değil. Anayasaya, yasalara, vicdana uygun değil. Hiçbir şeye uygun değil verilen kararlar. Yani bir mahkeme kararı ortada olabilir. Bir hakim bir karara imza atmış olabilir. Ama o esas itibariyle bir karar değil. Yani verilen bir siyasi kararın yerine getirilmesine dönük bir işlem. Dolayısıyla burası da artık böyle bir hukuk kurallar içerisinde insanların tutulduğu bir yerden çıkmış, bir toplama kampına dönüşmüş durumda.

Bir darbe yok evet. Ama her gün yapılan bir darbe var. Her gün yapılan yargı darbesi var. Eskiden silahlı kuvvetler vardı. Vesayet organı olarak görülürdü. Darbelere zemin hazırladığı ifade edilirdi ama şimdi yargı kuvvetleri var. Yani silahlı kuvvetlere hiç ihtiyaç yok darbe için, darbe yapması için. O darbeyi her gün yargı kuvvetleri yapıyor zaten.

Biz her dönemde darbelere karşı çıktık, her dönemde her yapılan darbeye karşı çıktık.

CHP'li Tanrıkulu: İmamoğlu’nu politik amaçlarla cezaevinde tuttuğunun kanıtları

"ARTIK SİZİN DE SÖYLEME ZAMANINIZ GELDİ"

Bugün de Adalet ve Kalkınma Partisinin yargı kuvvetlerinin yaptığı darbeler var. Adalet ve Kalkınma Partililer, muhafazakarlar mağdur olduğu zaman yanlarındaydık. Onlarla beraberdik, onlarla beraber mücadele ettik. Şimdi Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde olan Milliyetçi Hareket Partisine gönül vermiş olan gerçekten sağduyulu hukukçulara sesleniyorum. Milletvekillerine sesleniyorum: Bakın bu yapılanlar zulümdür. Size yapılanlara karşı çıkmıştık. Bizim karşı çıktığımız kadar olmasa bile, bunların böyle olmayacağını artık sizin de söyleme zamanınız geldi. Sizler de söyleyin. Böyle olmayacağını söyleyin. Bunun Türkiye'nin yararına olmadığını söyleyin. Bunun Adalet ve Kalkınma Partisinin yararına olmadığını söyleyin. Söylemek durumundasınız. Türkiye'nin yararına değil bütün bunlar.

Evet arkadaşlarımız eziyet çekiyorlar. Yakınları, akrabaları, dostları, bizler eziyet çekiyoruz. Ama bu eziyetimiz, bilinsin ki Türkiye'de demokrasi içindir. Bir arada yaşamak içindir. Barış için, adalet içindir. Arkadaşlarımız dostlarımız da bunun farkında.

Mutlaka ama mutlaka arkadaşlarımız, dostlarımız özgürlüklerine konuşacak. Mutlaka Türkiye'de demokrasiyi, özgürlüğü esas alan bir değişimi de gerçekleştireceğiz. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın."