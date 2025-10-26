Sezgin Tanrıkulu'ndan Çağlayan ablukasına tepki

Tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında ifadesi alınmak üzere Çağlayan Adliyesi'ne getirildi.

Binlerce vatandaş, İstanbul Valiliği'nin 1 günlük eylem yasağına rağmen İmamoğlu'na destek için Çağlayan'ın önüne akın etti.

"Sesini kimse duymasın" ablukası: İmamoğlu'na destek olmak bile engelleniyor!

Polis, çevresinde geniş güvenlik önlemi alırken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel adliye önünde toplanan binlere seslendi.

İmamoğlu ifade verirken Özgür Özel tüm İstanbul'u Çağlayan'a davet etti

TANRIKULU'NDAN ABLUKAYA TEPKİ: YÜZLERCE ZIRHLI ARAÇ VAR

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Çağlayan'ın ablukaya alınmasına tepki gösterdi. Tanrıkulu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Binlerce, gerçekten başka görevlerde olması gereken, polis memurları var" ifadelerini kullandı.

Tanrıkulu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Çağlayan Adliyesindeyim. Birçok milletvekili arkadaşımız, genel başkanımız da burada. Dışarıda partinin çağrısı üzerine gelen yurttaşlarımız, partililerimiz var.

Neden buradayız? Ekrem İmamoğlu ve Necati Özkan birazdan buraya getirilecekler ve Merdan Yanardağ, beyanlarına başvurulacak. Saçma sapan işler gerçekten.

Şimdi casuslukla ilgili bazı iddialar var basına yansıyan ve Cumhuriyet Başsavcısının açıklamasıyla öğrendiğimiz. Ama hiçbir bağlamı yok. Bir illiyet bağı yok. Bunca zaman aradan geçmiş, neden şimdi? Bir taraftan iddianamenin yazıldığı söyleniyor.

Ama diğer taraftan böyle bir iddiayla, pazar günü, bütün adliye tatil edilerek hiçbir şüpheli, yani başka suçlardan şüpheliler buraya getirilemiyor bugün. Başka hiçbir avukat buraya alınamıyor Çağlayan Adliyesine. Ve bütün yollar olağanüstü güvenlik önlemleriyle kapatılmış durumda. Yüzlerce zırhlı araç var. Binlerce, gerçekten başka görevlerde olması gereken, polis memurları var. Neymiş? Ekrem İmamoğlunu buraya getirecekler. Böyle büyük bir algıyla, saçma sapan bir iddiayla beyanına başvuracaklar.

Eğer bugüne kadar Ekrem İmamoğlu'nu içeriden tuttukları iddialar gerçek olsaydı veya kamuoyunu ikna edebilecek bulgular olsaydı bugün bu operasyona gerek duymazlardı.

Buradayız. Bütün milletvekillerimiz burada. Takip edeceğiz ve gelişmeleri sizlerle paylaşacağım."