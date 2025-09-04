Tanrıkulu: Bugün CHP’ye yapılan, yarın size de yapılır

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’ni ziyaret ederek tutuklu bulunan İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ile Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile görüştü. Ziyaret sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye’de demokrasinin sona erdiğini belirterek iktidara sert eleştiriler yöneltti.

Tanrıkulu, milletvekillerinin asli görev alanlarının Meclis ve seçim bölgeleri olması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Bir milletvekilinin olağan siyasi faaliyetinin cezaevi, emniyet müdürlüğü ya da adliye olmaması lazım. Olağan faaliyet alanı Türkiye Büyük Millet Meclisi veya seçim çevresi olmalı.”

Ancak mevcut iktidarın politikaları nedeniyle zamanlarının büyük bölümünü cezaevlerinde geçirmek zorunda kaldıklarını belirten Tanrıkulu, “Adalet ve Kalkınma Partisinin hukuksuz, yargısız ve adaletsiz düzeni nedeniyle önemli bir zamanımızı cezaevlerinde geçirmek zorunda kalıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de demokrasinin fiilen sona erdiğini savunan Tanrıkulu, sistemin artık otoriterliğe dönüştüğünü söyledi:

“Mevcut rejimin adı demokrasi değildir. Açıkça bir 'seçimli otokrasi' vardı, şimdi ise seçimi de ortadan kaldıracak adımlar atılıyor. İlk derece mahkemeler devreye sokularak siyasi aktörler hapse atıldı, belediyelere kayyum atandı.”

Sadece belediyelerin değil, artık parti içi süreçlerin de hedef alındığını belirten Tanrıkulu, “Yetmedi, şimdi de kongrelerimize, kurultaylarımıza ve oradan çıkan sonuçlara el koymaya çalışıyorlar.” dedi.

Tanrıkulu, Türkiye'nin çok partili siyaset geleneğinden uzaklaştırıldığını ifade ederek uyarılarda bulundu:

“Türkiye’de fiilen çok partili siyasi hayat bitmiştir. İl başkanlarının ve genel başkanların ilk derece hakimler tarafından belirlendiği bir rejime doğru hızla gidiyoruz. Bunun sonu çok ağır olur.”

AKP başta olmak üzere tüm siyasi partilere çağrı yapan Tanrıkulu şunları ifade etti:

“Bu nedenle buradan bütün siyasi partilere ve AK Parti’ye sesleniyorum: Rejime bu darbeyi vurmayın. Bugün CHP’ye yapılan, yarın size de yapılır. Yargının önünü açın, bu hukuksuzluklara izin vermeyin.”

“Arkadaşlarımız zulüm altındalar, özgürlüklerinden yoksunlar. Ancak yapılan bu uygulamalar çok daha vahimdir, telafisi imkansız sonuçlar doğurur. Bunu, burada Silivri’de, mahkeme önünde tarihe not düşmek için ifade ediyorum.”



