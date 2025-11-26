Süreç komisyonunun en kritik toplantısı ertelendi! İki neden ortaya atıldı

İmralı Süreci'nde TBMM'de kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu üyeleri, İmralı Adası'na 21 Kasım'da gitti. AKP, MHP, DEM Parti, TİP ve EMEP'in oyları ile gerçekleşen görüşmede AKP'li Hüseyin Yayman, DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP'li Feti Yıldız yer aldı.

Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşmenin ardından komisyon bugün toplanacaktı. Fakat toplantının ertelendiği öğrenildi.

Rudaw'a konuşan DEM Partili Koçyiğit, program yoğunluğu nedeniyle toplantının ertelendiği söylendi. Kurtulmuş ve komisyon üyelerinin de farklı programları olduğu aktarıldı.

Toplantının yarın (27 Kasım) ya da gelecek hafta yapılması beklenildiği öğrenildi.

Ekol'den Eray Görgülü'nün aktardığına da göre toplantı yarın yapılacak ve ertelenmesinin sebebi Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı. Görgülü X hesabından şunları yazdı:

"Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili komisyonun toplantısı bugün planlanıyordu ancak yarına ertelendi. İmralı ziyaretinin ardından bugün daha kritik bir toplantı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan Başkanlığında saat 15.30’da MGK toplanıyor."

TUTANAKLAR HALKA AÇILACAK MI?

Öte yandan toplantının gizli kalıp kalmaması da üyeler bir araya gelince oylanacak. Eğer gizli yapılması çoğunlukta çıkarsa, tutanaklar 10 yıl boyunca halk açıklanmayacak.

DEM Parti dün tutanakların halka açık olmasından yana oy kullanacaklarını ifade etti.

Bu karar için de nitelikli çoğunluk gerekmiyor. Salt yani yüzde 50+1 oy oranı yeterli.

İmralı bileti için kaç vekil lazım? Feti Yıldız ezberi bozdu

İmralı Adası'na gidiş için de MHP'li Feti Yıldız, nitelikli çoğunluk kararın gerek olmadığını, komisyonun yalnızca yasa önerisi konusunda nitelikli çoğunluk arandığını maddeleri ile paylaşmıştı. İşte o maddeler: