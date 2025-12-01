Sosyalist Enternasyonal'den Özgür Özel'e tebrik

CHP 39. Olağan Kurultayı'nda bir kez daha Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e genel başkan yardımcılığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den tebrik mesajı geldi.

ÖZEL'E SOSYALİST ENTERNASYONAL'DEN TEBRİK

Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özel'e yeni dönemde başarılar dilenirken şunlar yer verildi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ni başarılı kongrelerinden, Özgür Özel'i de genel başkanlığa seçilmelerinden dolayı tebrik ederiz. Bu yeni dönemde başarılar dileriz."

Söz konusu tebrik mesajı İngilizce'nin yanısıra İspanyolca ve Fransızça paylaşıldı.