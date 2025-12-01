Sosyalist Enternasyonal'den Özgür Özel'e tebrik
Yayınlanma:
Sosyalist Enternasyonal'den, bir yılda 3 kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel'e tebrik mesajı geldi.
CHP 39. Olağan Kurultayı'nda bir kez daha Genel Başkan seçilen Özgür Özel'e genel başkan yardımcılığını yaptığı Sosyalist Enternasyonal'den tebrik mesajı geldi.
Son Dakika | CHP'nin A takımı belli oldu! PM ve YDK listeleri açıklandı: Özgür Özel'in listesi delinmedi
ÖZEL'E SOSYALİST ENTERNASYONAL'DEN TEBRİK
Partinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Özel'e yeni dönemde başarılar dilenirken şunlar yer verildi:
- "Cumhuriyet Halk Partisi'ni başarılı kongrelerinden, Özgür Özel'i de genel başkanlığa seçilmelerinden dolayı tebrik ederiz. Bu yeni dönemde başarılar dileriz."
Söz konusu tebrik mesajı İngilizce'nin yanısıra İspanyolca ve Fransızça paylaşıldı.
Congratulations to the Republican People’s Party @herkesicinCHP in Türkiye on a successful congress, and to Özgür Özel @eczozgurozel on his election as leader. Wishing you every success in this new chapter. ????????— Socialist International (@Soc_Intl) December 1, 2025
Felicitaciones al Partido Republicano del Pueblo @herkesicinCHP de…