Sosyalist Enternasyonal'den kayyuma tepki

CHP'nin üyesi olduğu Sosyalist Enternasyonal, CHP İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen kayyum kararına tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, kararın 38. CHP Olağan Kongresi hakkında verilecek kararı etkileyebileceğinden bahsedildi.

Sosyalist Enternasyonal, CHP İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararına tepki gösterdi.

CHP'nin üyesi olduğu kuruluştan yapılan açıklamada söz konusu kararın 15 Eylül'de CHP 38. Olağan Kurultayı hakkındaki davada verilecek kararı etkileyebileceğinden bahsedildi.

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca servis edilen açıklamada, "Bu karar, Özgür Özel'i seçen parti kongresi için de benzer bir kararın önünü açabilir" denildi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Sosyalist Enternasyonal'in CHP Lideri Özgür Özel'e destek verilen açıklamasında şunlara yer verildi:

  • "Sosyalist Enternasyonal, CHP İstanbul Kongresi'nin iptaline dair Mahkeme kararından derin endişe duymaktadır. Bu karar, Özgür Özel'i seçen parti kongresi için de benzer bir kararın önünü açabilir. Üstelik bu, on altı muhalif belediye başkanının tutuklanmasının ardından gerçekleşiyor. Bu yol kesinlikle ülkenin ve vatandaşların çıkarına değildir.
  • CHP ve Sİ Genel Başkan Yardımcısı Özgür Özel'in adalet ve hukukun üstünlüğü mücadelesini destekliyoruz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

