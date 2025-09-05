Sosyalist Enternasyonal'den kayyuma tepki

Sosyalist Enternasyonal, CHP İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen görevden uzaklaştırma kararına tepki gösterdi.

CHP'nin üyesi olduğu kuruluştan yapılan açıklamada söz konusu kararın 15 Eylül'de CHP 38. Olağan Kurultayı hakkındaki davada verilecek kararı etkileyebileceğinden bahsedildi.

İngilizce, Fransızca ve İspanyolca servis edilen açıklamada, "Bu karar, Özgür Özel'i seçen parti kongresi için de benzer bir kararın önünü açabilir" denildi.

"ÖZGÜR ÖZEL'İN MÜCADELESİNİ DESTEKLİYORUZ"

Sosyalist Enternasyonal'in CHP Lideri Özgür Özel'e destek verilen açıklamasında şunlara yer verildi: