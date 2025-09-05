Son Dakika | YSK'nın kritik toplantısı başladı! CHP kongreler için başvurmuştu

CHP, İstanbul’daki beş ilçede kongrelerin engellenmesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) taşıdı. Parti, tedbir kararının “görev gaspı” olduğunu belirterek kararların kaldırılmasını istedi.

CHP, İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül 2025 tarihli İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin verdiği ihtiyati tedbir kararına dayanarak, Sarıyer, Tuzla, Bakırköy, Başakşehir ve Ataşehir’de ilçe kongrelerinin yapılamayacağı yönünde karar veren ilçe seçim kurullarını Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) şikâyet etti.

CHP’nin başvurusunu gündemine alan YSK’da, kurulun başka başvuruları da değerlendirdiği öğrenildi. Toplantının ardından, CHP’nin başvurusuna ilişkin kısa kararın açıklanması bekleniyor.

CHP NE TALEP ETTİ?

CHP, başvurusunda İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin ihtiyati tedbir kararını, “hukuken ve fiilen icrası mümkün olmayan bir görev gasbı” olarak tanımladı. Parti, bu karara dayanılarak alınan ilçe seçim kurulu kararlarının ise “tam kanunsuzluk” oluşturduğunu savundu.

Dilekçede şu ifadeler yer aldı: