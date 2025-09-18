Son Dakika | YSK toplanıyor: CHP'nin Olağanüstü Kurultayı'na yapılan itiraz konuşulacak

CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararı, ''tam kanunsuzluk'' iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK yarın itirazı görüşmek için toplanacak.

CHP’nin, 21 Eylül Pazar günü yapılacak Olağanüstü Kurultay kararı, "'tam kanunsuzluk'" iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK, yarın saat 15.30’daki gündem toplantısında itirazı görüşecek.

Bazı CHP delegeleri, 21 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verilen CHP’nin Olağanüstü Kurultayı’na itiraz ederek, Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu’ndan kurultay kararının iptalini istedi. Çankaya 4. İlçe Seçim Kurulu, itirazları reddetti.

CHP OLAĞANÜSTÜ KURULTAYI'NA BİR İTİRAZ DAHA

Delege bu kez, ilçe seçim kurulunun kararının kaldırılması için Ankara İl Seçim Kurulu’na itirazda bulundu. Ankara İl Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulu başkanının aldığı kararın kesin olması nedeniyle itiraz hakkında "karar verilmesine yer olmadığına" oy birliğiyle hükmetti.

YSK'DAN TOPLANMA KARARI

Alınan bilgiye göre, CHP’nin Olağanüstü Kurultay kararı, bu kez de "'tam kanunsuzluk'" iddiasıyla YSK’ya taşındı. YSK, yarın 15.30’deki gündem toplantısında itirazı görüşecek.

Kaynak:ANKA

