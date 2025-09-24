Son Dakika | YSK CHP İstanbul Kongresi için son noktayı koyacak! Toplantı başladı

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atayan İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Kongresi'nin durdurulmasını talep etti. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) olağanüstü kurultayının yapılabileceğini hükmetmişti.

Yerel mahkemenin talebinin ardından YSK, toplandı. YSK, kongrenin yapılıp yapılmayacağına karar verecek.

NELER OLMUŞTU?

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül'de Gürsel Tekin'i CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atamıştı.

CHP İstanbul delegeleri de kayyum karşı olağanüstü kongre kararı almıştı. CHP İstanbul delegelerin neredeyse hepsi noter aracılığı ile kongre talebinde bulundu.

Kongre'ye karşı yapılan itirazı da YSK değerlendirmişti. YSK, "başlayan kongre durdurulamaz" diyerek kongrenin yapılmasına karar vermişti.