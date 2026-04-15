TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partiler, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının tüm boyutlarıyla ele alınması ve eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetlerinin araştırılması amacıyla önümüzdeki hafta bir Araştırma Komisyonu kurulması konusunda mutabakata vardı.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKUL BASKINI: 9 CAN KAYBI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokuluna, 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirilen saldırıda, 8'i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

SİYASİ PARTİLER KOMİSYON İÇİN UZLAŞTI

Siyasi liderlerin ve kamuoyunun sert tepki gösterdiği saldırının ardından, TBMM Genel Kurulu'nda grubu olan partiler bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Kahramanmaraş’taki okul saldırısının tüm boyutlarıyla ele alınması ve okullardaki güvenlik sorunlarının araştırılması için bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.