TBMM'den Maraş'taki saldırı ile ilgili komisyon kararı

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Kahramanmaraş'ta 9 kişinin hayatını kaybettiği okul saldırısını araştırmak amacıyla TBMM bünyesinde bir komisyon kurulmasına karar verildi.

TBMM Genel Kurulu'nda grubu bulunan siyasi partiler, Kahramanmaraş’taki okul saldırısının tüm boyutlarıyla ele alınması ve eğitim kurumlarındaki güvenlik zafiyetlerinin araştırılması amacıyla önümüzdeki hafta bir Araştırma Komisyonu kurulması konusunda mutabakata vardı.

KAHRAMANMARAŞ’TA OKUL BASKINI: 9 CAN KAYBI

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokuluna, 14 yaşındaki bir öğrenci tarafından düzenlenen silahlı saldırı düzenlendi. 5 silah ve 7 şarjörle gerçekleştirilen saldırıda, 8'i öğrenci olmak üzere toplam 9 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi ise yaralandı.

Olayla ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatılırken; İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 6'sının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğunu açıkladı.

SİYASİ PARTİLER KOMİSYON İÇİN UZLAŞTI

Siyasi liderlerin ve kamuoyunun sert tepki gösterdiği saldırının ardından, TBMM Genel Kurulu'nda grubu olan partiler bir araya geldi.

Yapılan görüşmeler sonucunda; Kahramanmaraş’taki okul saldırısının tüm boyutlarıyla ele alınması ve okullardaki güvenlik sorunlarının araştırılması için bir araştırma komisyonu kurulması kararlaştırıldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Siyaset
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin hakkında suç duyurusu
Azerbaycan'dan Türkiye'ye başsağlığı mesajı
Son Dakika | Erdoğan'dan Kahramanmaraş'taki saldırıya ilişkin ilk açıklama
