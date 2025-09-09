Son Dakika | Özgür Özel'in ofisine polisten giriş yasağı! Vekillere izin verilmedi

Son Dakika | Özgür Özel'in ofisine polisten giriş yasağı! Vekillere izin verilmedi
Yayınlanma:
Son dakika... CHP Lideri Özgür Özel'in ofisine dönüştürülen eski CHP İstanbul İl başkanlığı binasına polis, dokunulmazlığı olan milletvekillerinin girişine izin vermedi.

Kayyum Gürsel Tekin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ofisi olarak dönüştürülen eski CHP İstanbul İl binası için isim listesi belirledi.

30 kişilik liste dışında hukuken Özel'in ofisi olan binaya girişler izin verilmiyor.

Binada dün geceden beri nöbet tutan CHP PM Üyesi Baran Seyhan, "Korkunç bir engellemeyle karşı karşıyayız. Zannediyorum sizin muhabirleriniz de az sonra yerinde de tespit edeceklerdir onu. O ablukanın kalkmaması anlaşılabilir bir şey değil. Milletvekillerimiz Genel Başkan Yardımcılarımız İçişleri Bakanlığı ile temas kurmaya çalışıyorlar İçişleri Bakanlığı ile. Çünkü Vali Bey'e ulaşılmıyor. Nedense anlaşılabilir bir durum değil.

screenshot-2025-09-09-at-10-18-59-247-halk-tv-canli-yayini-full-hd-youtube.png

Ben vatandaşlarımıza şunu anlatmak istiyorum. Düşünün ki eviniz yüzlerce, binlerce polisle işgal altında. Evinizin bir yerlerinde polisler geziyor ve siz evin fertleri olarak evinize, yuvanıza giremiyorsunuz. Bu asla anlaşılabilir bir durum değil." dedi.

Kayyum Gürsel Tekin'den 2 milyon CHP'liye giriş yasağı! 30 kişilik liste vermişKayyum Gürsel Tekin'den 2 milyon CHP'liye giriş yasağı! 30 kişilik liste vermiş

Özgür Özel'in de bugün çalışma ofisine geleceğini ifade edildi.

Dün polis müdahalesinde yaralanan CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Halk TV Muhabiri Umu Taştan'a Özgür Özel'i bina önünde beklediklerini ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

