Son Dakika | Özgür Özel Taksim'de açıklama yapıyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin seçilmiş İstanbul İl Yönetimi ile birlikte Taksim'e geldi.

Özel, partisinin kuruluş yıl dönümü vesilesi ile Cumhuriyet Anıtı'na tören ile çelenk bıraktı. Özel'in hemen yanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bulundu.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören bitiminin ardından da Özgür Özel'in konuşması için Cumhuriyet Anıtı'nın önüne kürsü kuruldu.

Özgür Özel şunları ifade ediyor:

Bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partililerin doğum günü. Bugün sabahın ilk saatlerinde Ankara'da kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek ardından İsmet Paşa'yı ziyaret ederek daha sonra diğer arkadaşlarımız, Ankara'da kalan arkadaşlarımız Devlet Mezarlıklarındaki önceki genel başkanlarımızı, partimize emeği olan büyüklerimizi ziyaret ederken ben buraya geldim ve İstanbul İl Başkanım Özgür Çelik'le birlikte.