Son Dakika | Özgür Özel Taksim'de açıklama yapıyor

Yayınlanma:
Son dakika... CHP Lideri Özgür Özel, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na partisinin yıl dönümü vesilesi ile çelenk bırakıyor. Özel'in hemen yanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik yer aldı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin seçilmiş İstanbul İl Yönetimi ile birlikte Taksim'e geldi.

Özel, partisinin kuruluş yıl dönümü vesilesi ile Cumhuriyet Anıtı'na tören ile çelenk bıraktı. Özel'in hemen yanında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik bulundu.

Bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Tören bitiminin ardından da Özgür Özel'in konuşması için Cumhuriyet Anıtı'nın önüne kürsü kuruldu.

Özgür Özel şunları ifade ediyor:

Bugün 9 Eylül Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Cumhuriyet Halk Partililerin doğum günü. Bugün sabahın ilk saatlerinde Ankara'da kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret ederek ardından İsmet Paşa'yı ziyaret ederek daha sonra diğer arkadaşlarımız, Ankara'da kalan arkadaşlarımız Devlet Mezarlıklarındaki önceki genel başkanlarımızı, partimize emeği olan büyüklerimizi ziyaret ederken ben buraya geldim ve İstanbul İl Başkanım Özgür Çelik'le birlikte.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı: Tarlasını açtı kova kova topladılar
Tarlasını açtı kova kova topladılar
Çiftçi maliyetten kurtuldu tüketici ucuza aldı:
Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
Siyaset
Özgür Çelik olağanüstü kongrede yeniden aday olabilir mi?
Özgür Çelik olağanüstü kongrede yeniden aday olabilir mi?
Özgür Karabat'ı tehdit edenler kim? Kim bu siyah gözlüklü?
Özgür Karabat'ı tehdit edenler kim?