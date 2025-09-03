Son Dakika | Özgür Özel'den kritik mazbata uyarısı! "Cumhurbaşkanlığı dahil..."
Son dakika... CHP Lideri Özgür Özel, "Bir başka Asliye Hukuk Mahkemesi döner herhangi bir siyasi partinin genel başkanının ya da belediye başkanlarına verilmiş, milletvekillerine verilmiş mazbataların dahası Cumhurbaşkanlığı seçimini askıya alabilir. Yerine kayyum heyeti atayabilir. Böyle bir yetki ne kanunlarda tanımlanmıştır" dedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamalarda bulundu.
Kayyum kararını tanımadıklarını açıkça dile getiren Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e sahip çıktı:
- "Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik’tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır."
Özel, mahkemenin kararını ise hem hukukî hem siyasî açıdan reddetti:
- "Dün alınan karar, hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesi mümkün olmayan bir karardır."
Özgür Özel, bu süreci bir yargı darbesi olarak değerlendirdi ve iktidarı işaret etti:
- "Buraya atanmış bir darbe sürecini yöneten bir başsavcının kontrolünde bir hamle yapılmaktadır.Bir yetki gaspı yapan bir mahkeme kararıyla karşı karşıyayız. Bu kararı tanımamız, atadığı kişileri meşru görmemiz hukukun, siyasetin, seçimin ve sandığın inkârı olur."
Özel, partinin delegelerinin noter onaylı imzalar ile olağanüstü kongre çağrısında bulunduğunu açıkladı:
- "Bugün İstanbul’da, İstanbul’un dört bir yanında noterlerde, seçilmiş delegelerimiz sıraya girmiştir. O kongrede karşı listede yer alanlar bile bugün Özgür Çelik’in arkasındadır. Bu partililiktir. Olağanüstü kongre ile İstanbul’un iradesi bir kez daha hatırlatılacak, perçinlenecektir."
"CUMHURBAŞKANLIĞI ASKIYA ALINIP YERİNE KAYYUM ATAYABİLİR"
Özel, CHP İstanbul yönetimine kayyum kararının yetkisiz olduğunu ifade etti. Asliye Hukuk'un böyle bir karar veremeyeceğini belirten Özel, tüm seçilmişlerin mazbatasının Asliye Hukuk mahkemesi kararı ile iptal edilme riskinde olduğunu ifade etti:
- "Ve gelecek haftadan itibaren ilçe başkanlıklarımız seçimlerini yaparak 2025 yılı kongre sürecini sürdüreceklerdir. Bunu engel olmaya, buna engel olmaya hiçbir Asliye Hukuk Mahkemesi'nin yetkisi yoktur. Bu yetki gaspını tanımıyoruz. Buna yönelik olarak da hukukçu arkadaşlarımız hazırlıklarını gece boyunca yaptılar.
- Bugün tüm hukuk yolları, tüm hukuk yollarına yapılması gereken en titiz başvurular, itirazlar gerekli müdahaleler yapılıyor.
- Bunun yanı sıra akan akan süreç ilçe seçim kurullarının ve Yüksek Seçim Kurulunun yetkisindedir. Bunun dışında bir yetki tanımlamasıyla Türkiye'de bugün elinde mazbatası olan kimse güvencede kalmaz
- Bir başka Asliye Hukuk Mahkemesi döner herhangi bir siyasi partinin genel başkanının ya da belediye başkanlarına verilmiş, milletvekillerine verilmiş mazbataların dahası Cumhurbaşkanlığı seçimini askıya alabilir. Yerine kayyum heyeti atayabilir. Böyle bir yetki ne kanunlarda tanımlanmıştır. Ne anayasaya uygundur. Anayasaya sahip çıkmaya kanunlardan gelen yetkileri ile ilçe seçim kurullarının ve Yüksek Seçim Kurulunun kuralları belirlediği kurallar dahilinde sürecimizi yönetmeye bizi kimin yöneteceğine, ilçeleri kimin yöneteceğine, ili kimin yöneteceğine, partiyi kimin yöneteceğine Cumhuriyet Halk Partililer olarak karar vermeye, irade koymaya devam ediyoruz."