Son Dakika | Özgür Özel'den kritik mazbata uyarısı! "Cumhurbaşkanlığı dahil..."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yaptığı açıklamalarda bulundu.

Kayyum kararını tanımadıklarını açıkça dile getiren Özel, İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’e sahip çıktı:

"Benim vekilim, adaşım, yoldaşınız Özgür Çelik’tir. Özgür Çelik İstanbul İl Başkanı olarak görevinin başındadır."

Özel, mahkemenin kararını ise hem hukukî hem siyasî açıdan reddetti:

"Dün alınan karar, hukuken ve siyaseten yok hükmünde olan, yetki gaspı olan ve kabul edilmesi mümkün olmayan bir karardır."

Özgür Özel, bu süreci bir yargı darbesi olarak değerlendirdi ve iktidarı işaret etti:

"Buraya atanmış bir darbe sürecini yöneten bir başsavcının kontrolünde bir hamle yapılmaktadır.Bir yetki gaspı yapan bir mahkeme kararıyla karşı karşıyayız. Bu kararı tanımamız, atadığı kişileri meşru görmemiz hukukun, siyasetin, seçimin ve sandığın inkârı olur."

Özel, partinin delegelerinin noter onaylı imzalar ile olağanüstü kongre çağrısında bulunduğunu açıkladı:

"Bugün İstanbul’da, İstanbul’un dört bir yanında noterlerde, seçilmiş delegelerimiz sıraya girmiştir. O kongrede karşı listede yer alanlar bile bugün Özgür Çelik’in arkasındadır. Bu partililiktir. Olağanüstü kongre ile İstanbul’un iradesi bir kez daha hatırlatılacak, perçinlenecektir."

"CUMHURBAŞKANLIĞI ASKIYA ALINIP YERİNE KAYYUM ATAYABİLİR"

Özel, CHP İstanbul yönetimine kayyum kararının yetkisiz olduğunu ifade etti. Asliye Hukuk'un böyle bir karar veremeyeceğini belirten Özel, tüm seçilmişlerin mazbatasının Asliye Hukuk mahkemesi kararı ile iptal edilme riskinde olduğunu ifade etti: