Son Dakika | Özgür Özel: Akıllarınca Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler

Bayrampaşa Belediyesi'ne bu sabah operasyon düzenlendi. Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu gözaltına alındı. Mutlu dahil 48 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Özgür Özel operasyona yönelik ilk kez konuştu. CHP'nin Sarıyer'deki binasının önünde konuşan Özel, operasyonun arkasında siyasi bir plan olduğunu savundu.

Özel, "Sayın Hasan Mutlu'ya 48 kişi ile birlikte operasyon yapıldı. Önce 5, sonra 5 yetmeyebilir demişler, 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı" dedi.

Bayrampaşa Belediyesi’nde toplam 20 CHP’li, 15 AKP ve 2 bağımsız meclis üyesi olduğunu hatırlatan Özel, "22'den 15 çıkarınca 7 ya... 8 belediye meclis üyesi tutukluyorlar. Ya bağımsızlar da gider bunlara oy verirse diye... Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler akıllarınca" ifadelerini kullandı.

Benzer bir senaryonun daha önce Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaşandığını savunan Özel, “Aynı Manavgat'taki oyunu çevirmeye çalışıyorlar. Mesele, kamu arazisine yapılan kaçak bir bina. Bir tarafı AK Partili, bir tarafı CHP’li. Belediye başkanı dürüst bir eğitimci. Göz yummayacağını söylediği için hedef alındı” diye konuştu.

Kaçak binanın yıkılmasının ardından, bu işin arkasındaki kişilerin itirafçı ve iftiracı yapıldığını söyleyen Özel, “Bize saldırıyorlar ama 5 + 2 7, bir fazlası 8 belediye meclis üyesi alarak Bayrampaşa Belediyesi’ne çökecekler akıllarınca” dedi.

"BAYRAMPAŞA'YI BÖYLE Mİ ALACAKSINIZ?"

Özel, iktidarın sandıkta kaybettiği yerleri yargı ve polis yoluyla geri almaya çalıştığını belirterek şöyle konuştu:

“Sen seçimde kaybettiğin Bayrampaşa’yı böyle mi alacaksın? Buna mı rıza gösterecek insanlar? AK Partili siyasetçilere soruyorum, buralara mı düştünüz?”

Özgür Özel, Beykoz Belediyesi’nde yaşananlara da dikkat çekti. Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tutuklanması ve yerine vekil atanan kişinin AKP'ye katılması sürecini hatırlatarak, “Beykoz Belediye Başkan Vekili’ne AK Parti’ye geç, içeride kalsın, belediye başkanlığına devam et dediler. Şimdi ona rozet takıp Beykoz’u aldık diyorlar. Bu mu Beykoz’u almak?” ifadelerini kullandı.

Yargı kararlarının siyasi baskıyla şekillendiğini söyleyen Özel, “Tutuksuz yargılanmasına karar verildiği anda AK Parti belediyeyi mi kaybedecek? Tayyip Bey rozet takıyor. Nasıl kaybettirecek hakimi? Kaybettiren hakimin izini kaybettirecekler Anadolu’nun öbür ucuna” dedi.

Özel, yaşananların sadece hukuksuzluk değil, siyasi ahlaksızlık olduğunu vurgulayarak, “Bu Deli Dumrul anlayışına, bu barbarca siyasete karşı bu milletin prim vermeyeceğini Sayın Erdoğan görsün, bilsin” diye konuştu.

Açıklamalarında sert ifadeler kullanan Özel, iktidarın siyasi hesaplarla belediyelere el koymaya çalıştığını, ancak kamuoyunun bu oyunları göreceğini ve gereken cevabı vereceğini söyledi.

Özel'in konuşması şöyle:

Sayın Hasan Mutlu'ya 48 kişi ile birlikte operasyon yapıldı ve önce 5, sonra 5 yetmeyebilir demişler, 8 belediye meclis üyemiz gözaltına alındı. Bayrampaşa'da bizim 20 meclis üyemiz var. AK Parti'nin 15, 2 de bağımsız. 22'den 15 çıkarınca 7 ya. 8 belediye meclis üyesi tutukluyorlar. Ya bağımsızlar da gider bunlara oy verirse diye. Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler akıllarınca. Çökecekler akıllarınca. Bayrampaşa Belediye Meclis üyemizin, tutuklu belediye meclis üyemizin sayısı AK Parti'ye lazım 7'nin bir fazlası. Aynı Manavgat'taki oyunu çevirmeye çalışıyorlar. Meselenin özü bir kamu alanına kaçak bir bina yapılıp, işin içinde bir CHP'li de vardır ve belediye başkanına gelir, der ki bu binaya dokunmayalım. Bir tarafı AK Partili, bir tarafı CHP'li bir kaçak bina kamu arazisine.

Belediye Başkanı iyi bir eğitimci, dürüst bir insan. Buna göz yumamayacağını, asla sessiz kalamayacağını söyler. O kişilerin başlattığı saldırı ve iftiralar güya bütün belediye meclis üyelerimiz üzerine laflar söylüyor.

Bir meczup binayı, kaçak binayı yıktık diye o binayı yapanlara değil, onları itirafçı yapıp, iftiracı yapıp bize saldırmaya çalışıyorlar ama 5 + 2 7 bir fazlası 8 belediye meclis üyesi alarak akıllarınca Bayrampaşa Belediyesi'ne çökecekler.

Sen seçimde kaybettiğin Bayrampaşa'yı böyle mi alacaksın? Buna mı rıza gösterecek insanlar? AK Partili siyasetçilere soruyorum, buralara mı düştünüz? Bakın nerelere düştüler? Biraz önce Erdoğan partisine Beykoz belediye başkan vekilini katıyor. Beykoz belediye başkanı içeri düştü, mahkemede serbest kaldı.

O serbest kaldığı gün kimileri AK Parti'ye geçecekmiş dediler. AK Parti'ye geçme karşılığı serbest bırakılmış. Ona son tehdit, son uyarı yapılmış. Kimileri böyle bir şey yok. Başka bir şey olur, belediye başkanını iade etmeyecekler.

Vekille yönettirecekler derken bir gün içinde serbest bırakılan hakimin de başına ne geleceğini yakında görürüz. Aldılar Alaattin Köseleri seçilmiş CHP'li belediye başkanı içeri koydular. Belediye başkan vekiline de, belediye başkan vekiline de AK Parti'ye geç, içeride kalsın, belediye başkanlığına devam et dediler. Şimdi ona rozet takıp Beykoz'u aldık diyor.

Bu mu Beykoz'u almak? Beykozlusu'ya sorduk. Beykozlu CHP'ye verdi. Bu oyunlarla Manavgat'ta yaptığı gibi lazım olan 4 tutukluyor, 4 istifa ediyor. 4 tane daha tutukluyor sırf belediyeyi alabilmek için. Buradan bütün AK Partililere soruyorum. İçinize siniyor mu? Kazanabildik diyor musunuz? Beykoz hakkımızdı diyor musunuz? Bayrampaşa hakkımızdır mı diyorsunuz? Ben bu Deli Dumrul anlayışına bu barbarca siyaset değil de Vikingler gibi gidip yağmalıyor aklısı sıra. Bu barbarca siyasete karşı bu milletin prim vermeyeceğini Sayın Erdoğan görsün, bilsin. O utanç görüntüleri oraya kadar düşmüş. Belediye başkan vekili.

Peki yargı ne yapacak arkadaşlar? Geçen de saldı, itirazda hem de o mahkemeye değil, yan mahkemedeki hakimleri ile kendi hakimleri ile içeri attılar. Şimdi bir daha yargılama sürecek. Beykoz belediye başkanını tutuksuz yargılanmasına karar verildiği anda AK Parti belediye mi kaybedecek? Tayyip Bey rozet takıyor.

Nasıl kaybettirecek hakim? Kaybettiren hakimin izini kaybettirecekler Anadolu'nun öbür ucuna. Bu mu tarafsız yargılama? Bu mu hukuk devleti? Resmen başkan vekilini partilerine katmak suretiyle Alaattin Köseler'in akıllarınca üstüne beton döküyorlar Silivri'de.