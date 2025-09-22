Son dakika | Özgür Çelik'in yargılandığı dava ertelendi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Gençlik Kolları Genel Başkanı Erdem Kara ve çok sayıda ilçe yöneticisi, "31 Ocak Çağlayan Davası" kapsamında bugün saat 10.00'da Çağlayan Adliyesi'nde hâkim karşısına çıktı. Duruşma, 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Özgür Çelik ve beraberindeki 6 sanık hakim karşısına çıktı. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen dava, diğer sanıkların ifadesinin alınması için ertelendi.

Özgür Çelik, savunmasında "Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde Türkiye’nin birinci partisi oldu. Ben ve buradaki yönetici arkadaşlar 8 Ekim 2023’te göreve geldik. Bu zamana kadar ne soruşturma ne dava var ama şimdi il başkanlığı binamız bile davalık oldu 3 ayrı davadan 28 buçuk yılla yargılanıyorum. Sebebi ben ve arkadaşlarımın iktidara yürüyen kararlı neferler olmamızdır. Bu iddianamede Anayasal haklarımız suç sayılıyor Ben 300 gündür randevularımı adliye koridorlarına veriyorum. 'Gelin 7. katta görüşelim' diyorum" dedi.

"ANAYASAL HAK İHLALİDİR"

Suçlamaları reddeden Çelik, “İl Başkanı seçildiğim gün bir gün hakim karşısına çıkacağımı biliyordum. Dikensiz gül bahçesinde yürümüyoruz. Bu dava bizim 300 gündür olağanüstü antidemokratik bir sürecin sonucudur. Kendi koltuklarını korumak için bizi ve CHP’yi yargı kıskacına almak istiyorlar. İmamoğlu’nun basın açıklamasını yapmak için Anayasal hakkını kullanması bu iddianameyle suç sayılıyor.

O gün burada bütün yollar kapatılmıştı, vatandaşların seyahat hakkı kısıtlanmıştı. Bir yerden bir yere ulaşmak için vatandaşlar dolaşmak zorunda kalıyor. Ben ve arkadaşlarım ilk defa 31 Mart’ta Adliye önünde basın açıklaması yapmadık. Vatandaş normal bir derdini anlatacak bana ya adliyeye gelin ya da emniyete gelin diyorum. Bu davadaki temel mesele şudur 31 Ocak’ta basın açıklaması yapmamız engellenmek istenmiştir. Bu anayasal hak ihlalidir” açıklamasında bulundu.

DAVA 23 ŞUBAT'A ERTELENDİ

Özgür Çelik ve 25 kişinin yargılandığı dava 23 Şubat 2026 tarihine ertelendiği ifade edildi.