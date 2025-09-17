Son dakika | Köyceğiz Belediyesine operasyon!

Yayınlanma:
Köyceğiz Belediyesi'ne sabah erken saatlerde operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında Bediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’ın gözaltına alındığı belirtildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde CHP'li belediyeye sabah erken saatlerde emniyet güçlerince operasyon yapıldı.

Yetkililer henüz bir açıklama yapmamasına rağmen, operasyonun bir CİMER şikayetinden kaynaklandığı ve 'imar yolsuzluğu' iddiasıyla gerçekleştiği ileri sürüldü.

AKP döneminden kalan ruhsat dosyalarına imza attığı gerekçesiyle hakkında şikayet bulunan Başkan Yardımcısı Özgür Örnek hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Yapılan operasyonda Köyceğiz Belediye Başkan Yardımcısı Özgür Örnek’ın gözaltına alındığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

