Son dakika | Kayyum olmayı reddeden Hasan Babacan'ın yedeği de kayyumluğu reddetti

CHP İstanbul İl Başkanlığına atanan kayyum heyetinde bulunmayacağını açıklayan Hasan Babacan'ın yerine yedek listede yer alan Gökmen Güneş de kayyumluğu reddetti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2 Eylül'de verdiği ara kararla CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, yönetim kurulu üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve kongre delegelerinin tedbiren görevden uzaklaştırılmasına hükmetmişti.

YEDEKTEKİ İSİM DE KAYYUMLUĞU REDDETTİ

İstanbul İl Başkanlığı'na Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'tan oluşan bir geçici kurul atanmıştı. Kayyum listesinde yer alan Hasan Babacan, bir açıklama yaparak kuruldan çekildi. Babacan'ın kayyum olarak görev almayacağını açıklamasının ardından yedek listede yer alan Gökmen güneş de kayyumluğu reddettiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

