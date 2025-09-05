Son Dakika | Kayyum heyetinden ilk fire! Görevden çekildi
İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi görevden alıp Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kayyum olarak atadı.
Hasan Babacan, CHP İstanbul İl binasına gelip CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.
Babacan, kayyum heyetinden çekildiğini açıkladı. Çelik, Babacan'ın kararını şöyle açıkladı.
- "Sayın Hasan Babacan il binamızda ziyaretimize geldi. Kendisiyle Grup Başkvekilimiz Ali Mahir Başarır ve Parti Meclis Üyemiz Bedirhan Berk Doğru ile birlikte böyle Cumhuriyet Halk Partisi'nin geçmişini, bugününü, geleceğini konuştuk. Güzel bir sohbet ettik. Kendisi kamuoyuyla değerlendirmelerini paylaşacaktır. Hepinize saygılar."
Babacan, il binasından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Özgür Çelik ile birlikte çıktı. İki isim de Babacan'ı samimi bir şekilde sarılarak uğurladı.
CHP İHRAÇ TALEBİNİ GERİ ÇEKTİ
Hasan Babacan'ın mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi'nden çekilmesi üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti
BABACAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Babacan'dan ilk açıklama şöyle:
2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye
Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na geçici bir yönetim atanmıştır.
Söz konusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır.
Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum.
Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.
Öte yandan kayyum Gürsel Tekin'in bugün bir videosu servis edilmişti. Tekin, beraberindeki kayyum heyetini tek tek tanıtmıştı. Videoda Babacan da yer almıştı.