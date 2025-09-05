Son Dakika | Kayyum heyetinden ilk fire! Görevden çekildi

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi’nde seçilen yönetimi görevden alıp Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap'ı kayyum olarak atadı.

Hasan Babacan, CHP İstanbul İl binasına gelip CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ile görüştü.

Babacan, kayyum heyetinden çekildiğini açıkladı. Çelik, Babacan'ın kararını şöyle açıkladı.

Babacan, il binasından CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve Özgür Çelik ile birlikte çıktı. İki isim de Babacan'ı samimi bir şekilde sarılarak uğurladı.

Hasan Babacan'ın mahkeme kararıyla geçici olarak görevlendirildiği İstanbul İl Yönetimi'nden çekilmesi üzerine, CHP Merkez Yönetim Kurulu Babacan hakkındaki ihraç talebini geri çekti

Babacan'dan ilk açıklama şöyle:



2 Eylül 2025 tarihinde İstanbul 45. Asliye

Hukuk Mahkemesi tarafından verilen kararla, Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı'na geçici bir yönetim atanmıştır.

Söz konusu geçici heyet içerisinde ismim de yer almaktadır.

Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş, yıllarını bu partiye adamış biri olarak, partimizin bu süreci sağduyu, birlik ve beraberlik içerisinde atlatması gerektiğine inanıyorum.

Bu doğrultuda, şahsıma tevdi edilen görevi kabul etmeme kararı aldığımı ve konuyla ilgili başka bir açıklamamın olmadığını kamuoyunun bilgisine sunarım.

