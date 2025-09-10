Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin'in 31 kişilik listesi ortaya çıktı

Kayyum Gürsel Tekin, CHP Lideri Özgür Özel'in ofisi olarak dönüştürülen eski CHP İstanbul binasına sadece 31 kişinin girişine izin verilmesini polisten talep etti. Binada nöbet tutan polis listedeki 31 kişi dışında kimseyi de içeri almıyor. Halk TV o isimlere ulaştı. İşte o liste:

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, İstanbul İl Başkanlığı’nıne eski binasına kayyum Gürsel Tekin’in yalnızca belirlediği 31 kişinin binaya alınması yönündeki talebini sert sözlerle eleştirdi. Emir, “Kayyum diyor ki bu 30 kişiyi alın, başkalarını bu binaya almayın. Bir defa sen kayyumsun, böyle bir yetkin yok” dedi.

Emir, Sarıyer’deki binanın CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in çalışma ofisi olduğunu hatırlattı:

“Orası genel başkanımızın çalışma ofisi olarak Yargıtay’a ve valiliğe bildirilmiş. Orada polis zoruyla oturma hakkın yok, fiilen cebren oturuyorsun.”

Murat Emir, kayyum Gürsel Tekin’in binada kalmasından İstanbul Valisi Davut Gül'ü sorumlu tutarak şöyle konuştu:

“Seni oraya oturtan İstanbul valisine yazıklar olsun. Oradan hemen çekilmeniz lazım. Artık mülkümüze gasp etmemeniz lazım.”

"KİMLER TARAFINDAN FİNANSE EDİLDİĞİNİ BİLİYORUZ, AÇIKLAYACAĞIZ"

Emir, Tekin’in binaya geliş sürecine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı:

“Bu kayyum daha gelirken Yusuf Aydın isimli biriyle geldi. 5 bin polisle geldi. Özel koruma ordusuyla geldi. O özel koruma ordusunun kimler tarafından gönderildiğini, finanse edildiğini biliyoruz. Zamanı gelince açıklayacağız.”

CHP’li Emir, Tekin’le birlikte hareket eden Yusuf Aydın isimli kişiye de tepki gösterdi:

“Yusuf Aydın, Özgür Çelik'e tehditler savurmuş, Erdoğan hayranı bir kişi. CHP'lilere kin kusan biri. Gürsel Tekin’in aracında oturuyor, milletvekillerine gözdağı veriyor.”

Emir, olayların arkasında Saray'ı işaret etti:

“Bu kirli komplonun sarayda Tayyip Erdoğan'ca yapıldığı ve il başkanlığında uygulandığı ortadadır.”



CHP’li Emir, sosyal medya hesaplarından propaganda yapan kişilere de dikkat çekerek, Tekin’in bina sorumlusu olarak atadığı Ferhat İşçimen’i işaret etti:

“Ferhat İşçimen’le Yusuf Aydın Twitter'da propaganda yapıyor. Gürsel Tekin onu bina sorumlusu atamış. Yani sağ kolum budur demiş"



Emir, İşçimen’in aynı zamanda dolandırıcılıktan cezaevinde olan şantajdan sabıkalı ve dolandırıcılık yargılanan Erkan Çakır ile bağlantılı olduğunu söyledi: “Birlikte yazışmalarını paylaşmışlar. CHP’ye iftira atan bu meczup da bu yapının parçası.”

CHP’li Emir, listede yer alan diğer isimleri de dikkat çekti: