Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin'e kötü bir haber daha geldi! Talebi reddedildi
Yayınlanma:
Son dakika... CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in, İl Başkanlığı’na ait araçların trafikten men edilmesi talebi reddedildi. Tekin'in İstanbul kongresine itirazı da reddedilmişti.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'e kötü bir haber daha geldi.

Seçim Kurulu'na yaptığı başvuru reddedilen Tekin'e bu sefer kötü haberi İstanbul 35. İcra Dairesi verdi.

Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na ait araçların trafikten men edilmesini istedi.

Daire, Tekin'in talebini reddetti. Tekin'in başvursunda şunlar kaydedildi:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi 2025/254 E. Sayılı Dosyasından verilen İhtiyati Tedbir kararının uygulanması ve ilgili faaliyetlerimizin devamı için karar gereğince CHP İstanbul İl Başkanlığına ait araçlara trafikten men kararı verilmesini vekaleten talep ederiz."

İstanbul 35. İcra Dairesi de Tekin'in talebini şöyle reddetti:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinden dosyamıza konu 2025/254 Esas sayılı tedbir kararı gereği Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına ait araçlara trafikten men şerhinin eklenip eklenemeyeceği sorulmuş, mahkemenin 18/09/2025 tarihli cevabi yazısında "trafikten men hususunun dava konusunu oluşturmadığı" şeklinde cevabi yazının geldiği görülmekle; kararda yer almayan bir tedbirin müdürlüğümüzce infazı mümkün olmadığından hak sahibi Gürsel Tekin vekilinin Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığına ait araçların trafikten men talebinin REDDİNE, dosyanın ihtiyati tedbir dosyası olarak açıldığı, tedbirin de infaz edildiği görülmekle işi bitmekle dosyanın infaz nedeniyle kapatılmasına karar verildi."

KONGREYE BAŞVURUSU DA REDDEDİLMİŞTİ

CHP İstanbul İl Kongresi’nin yapılması için kayyum heyeti adına başvuran Gürsel Tekin’in talebi, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu tarafından “yetkili merci CHP Genel Merkezi” denilerek reddedildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

