Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin'e CHP'den jet yanıt! "Polisin arasında korkakça açıklama yapıyor"

İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi'nin tartışmalı kararıyla CHP İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, bugün binlerce polisin koruması altında il binasına geldi.

Bina çevresi tamamen kapatılırken, CHP'lilerin girişi engellendi, milletvekillerine ve CHP İstanbul İl Başkanlık binasına biber gazı sıkıldı. Polis ablukasında binaya ulaşan Tekin, burada basın mensuplarına konuştu. Tekin konuşurken çok yoğun şekilde CHP tarafından protesto edildi. Tekin'e su şişeleri atıldı. . Tekin, CHP Milletvekillerinin de olduğu İstanbul İl binasına dönüp, "Şerefimle yemin ederim oradakiler CHP'liler değil" dedi.

Tekin, konuşmasında kendisinin ve heyetindeki kişilerin yaşanan tartışmalı sürecin tarafı olmadığını vurguladı. Tekin “Biz kayyum falan değiliz. Kayyum Esenyurt’ta, Şişli’de. Biz çağrı heyetiyiz” dedi.

Mahkeme kararına atıf yapan Tekin, “Şikâyet edenler CHP’liler, taraflar CHP’liler. Bize öneren arkadaşlarımız da Cumhuriyet Halk Partili” diye konuştu.

CHP'DEN JET YANIT: POLİSİN ARASINDA KORKAKÇA AÇIKLAMA YAPIYOR

Kendisine tepki gösteren isimlerin CHP'li olmadığına dar şerefi üzerine yemen eden Tekin'e CHP'den jet yanıt geldi. Dün akşamdan beri il binası önünde nöbette olan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır Tekin'e yanıtı yine il binası önünde verdi.

Slogan atanların hepsinin onurlu şerefli CHP'li olduğunu ifade eden Başarır'ın ifadeleri şu şekilde:

Gürsel Tekin orada polis korumasında basın açıklaması yapıyor. "Oradakilerin hiçbiri Cumhuriyet Halk Partili değil” diyor. Evet hiçbiri onun gibi değil, hepsi onurlu şerefli Cumhuriyet Halk Partili.