Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin ve heyetinden ilk video

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kongresi İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alırken 'geçici' olarak İl başkanlığına Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’tan oluşan heyeti kayyum atadı.

"GÖREVE BAŞLADIK"

Tekin ve diğer isimlerin kayyum olarak atanması siyasette birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Tartışmalar sürerken kayyum Gürsel Tekin ve heyeti bir video paylaştı. Tekin videoda, "Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, İstanbul'da da üç buçuk yıl il başkanlığı yapan insanım. Yine benim gibi bu heyette krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık" dedi.

Ayrıntılar geliyor...