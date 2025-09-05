Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin ve heyetinden ilk video

Son dakika | Kayyum Gürsel Tekin ve heyetinden ilk video
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Kayyum Gürsel Tekin ve heyeti bir video paylaştı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın kongresi İstanbul 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından iptal edildi. Mahkeme CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden alırken 'geçici' olarak İl başkanlığına Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz, Erkan Narsap’tan oluşan heyeti kayyum atadı.

"GÖREVE BAŞLADIK"

Tekin ve diğer isimlerin kayyum olarak atanması siyasette birçok tartışmayı beraberinde getirdi. Tartışmalar sürerken kayyum Gürsel Tekin ve heyeti bir video paylaştı. Tekin videoda, "Ben Gürsel Tekin, uzun süre CHP'nin çeşitli kademelerinde görev yapan, İstanbul'da da üç buçuk yıl il başkanlığı yapan insanım. Yine benim gibi bu heyette krizi çözmek adına demokratik kurallar içerisinde görev yapacak 4 tane çok tecrübeli, deneyimli CHP kökenli arkadaşlarımızla biz göreve başladık" dedi.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Siyaset
Kayyum Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kimlerle gideceği belli oldu!
Kayyum Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kimlerle gideceği belli oldu!
Emin Çölaşan: Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanacağını biliyordu
Emin Çölaşan: Kılıçdaroğlu Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanacağını biliyordu