Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin tarih verip konuştu: İl binasına geleceğim

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) yok sayarak tartışmalı bir karara imza attı.

YSK'nın kesinleştirdiği CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi seçimindeki iddialar nedeniyle mahkeme, CHP İstanbul İl yönetimini görevden aldı. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ı kayyum olarak atadı.

YSK'nın verdiği kararlar Anayasa Mahkemesi tarafından bile bozulamazken alınan karar büyük tartışma yarattı. Birçok hukukçu bu karar ile birlikte ilk derece mahkemelerinin genel seçimleri bile iptal edebileceğini ifade etti.

CHP'nin tanınan isimlerinden Gürsel Tekin'in kayyumluğu kabul etmesi de büyük tepki çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti binasında nöbete geçti. CHP İstanbul İl Teşkilatı, kayyumları parti binasına sokmayacağını ifade etti.

Gürsel Tekin'in de ne yapacağı merak ediliyordu.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; Tekin, binaya gitme kararı aldı. Tekin, pazartesi yani 8 Eylül'de binaya gideceğini ifade etti.

Tekin, ayrıca bugün Hürriyet'e de konuşmuştu. Tekin, parti binasına polisle gitmeyeceğini söylemişti. Tekin, şunları söylemişti: