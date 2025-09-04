Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin tarih verip konuştu: İl binasına geleceğim

Son Dakika | Kayyum Gürsel Tekin tarih verip konuştu: İl binasına geleceğim
Yayınlanma:
Son dakika... CHP İstanbul İl yönetimine kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, "Pazartesi günü İstanbul il binasına geleceğim" dedi.

İstanbul 45'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) yok sayarak tartışmalı bir karara imza attı.

YSK'nın kesinleştirdiği CHP’nin 2023 İstanbul İl Kongresi seçimindeki iddialar nedeniyle mahkeme, CHP İstanbul İl yönetimini görevden aldı. Mahkeme, Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’ı kayyum olarak atadı.

YSK'nın verdiği kararlar Anayasa Mahkemesi tarafından bile bozulamazken alınan karar büyük tartışma yarattı. Birçok hukukçu bu karar ile birlikte ilk derece mahkemelerinin genel seçimleri bile iptal edebileceğini ifade etti.

CHP'nin tanınan isimlerinden Gürsel Tekin'in kayyumluğu kabul etmesi de büyük tepki çekti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, parti binasında nöbete geçti. CHP İstanbul İl Teşkilatı, kayyumları parti binasına sokmayacağını ifade etti.

Gürsel Tekin'in de ne yapacağı merak ediliyordu.

Sözcü'den Fırat Fıstık'ın haberine göre; Tekin, binaya gitme kararı aldı. Tekin, pazartesi yani 8 Eylül'de binaya gideceğini ifade etti.

Tekin, ayrıca bugün Hürriyet'e de konuşmuştu. Tekin, parti binasına polisle gitmeyeceğini söylemişti. Tekin, şunları söylemişti:

"Ben CHP il binasına hiçbir zaman polisle girmedim, girmem. Baba ocağı hepimizin evi, oraya nasıl gireceğimi biliyorum"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Bir Mesut Özil vakası daha: 35 yaşında Türk olduğu aklına geldi çocukluk aşkı depreşti
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
Ülkede keşfedilen altın tüm dünyaya yetecek düzeyde
30 yaş üstüne büyük müjde: Kaldırılan indirim geri getirildi
Kaldırılan indirim geri getirildi
30 yaş üstüne büyük müjde
Altın rekor üstüne rekor kırdı! Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Altın rekor üstüne rekor kırdı!
Yatırımcılar satış yapmalı mı? İslam Memiş yanıtladı
Bu gece yarısından itibaren İstanbul'un 22 ilçesinde başlıyor: 8 saati bulacak kesintiler yaşanacak
Barış Alper fitili ateşledi Kerem Aktürkoğlu ne olacak: Bugün Galatasaray'a yarın Fenerbahçe ve Beşiktaş'a
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Hande Baladın Tayland'ı salladı: Bu görüntüleri sokakta izlenme rekoru kırdı
Siyaset
Son Dakika | Özgür Özel'den kayyum Gürsel Tekin'in randevu talebine yanıt
Son Dakika | Özgür Özel'den kayyum Gürsel Tekin'in randevu talebine yanıt
Gezi Direnişi'nde hayatını kaybedenlere 'terörist' dediler: Resimlerine sansür uyguladılar!
Gezi Direnişi'nde hayatını kaybedenlere 'terörist' dediler: Resimlerine sansür uyguladılar!