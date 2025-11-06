Son Dakika | İstanbul Senin soruşturmasında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu gözaltında

İBB'ye ait İstanbul Senin isimli mobil uygulama üzerinden kişisel verilerin sızdırıldığı iddia edildi.

Soruşturmada İBB Dijital Medya Koordinatörü Ulaş Yılmaz, İBB Akıllı Şehirler Müdürlüğü personeli İsmet Korkmaz, Yusuf Utku Şahin ve Baran Gönül de tutuklanmıştı.

Soruşturma kapsamında CHP Bilgi İşlem Sorumlusu da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı şu açıklamayı yaptı:

Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi raporuyla “İBB HANEM” isimli uygulama içerisinde tespit edilen (11.360.412) İstanbul seçmenine ait seçim sandık verilerine İstanbul Büyükşehir Belediyesi uhdesinde bulunan bir çok kişisel verinin eşleştirmesi yapıldığı, ayrıca Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) Yüksek Seçim Kurulu’ndan temin ettiği seçim sandık verilerini suç örgütü üyelerine verdiği tespit edilmekle eylemlerin faili olduğu anlaşılan CHP Bilgi İşlem Sorumlusu şüpheli O.G.E. üzerine Atili Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme ve Kişisel Verilerin Kaydedilmesi suçlarından bugün (06.11.2025) gözaltına alınmıştır.

Veri soruşturması da olarak bilinen bu soruşturma casusluk iddiası ile başlatılan soruşturma ile aynı anda başlatılmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, soruşturmaya ilişkin AKP iktidarın kişisel verilerin çalındığını hatırlatmıştı.

Panel isimli sistem üzerinden Telegram gibi platformlar üzerinden siber korsanlar, vatandaşın tapu,sağlık ve tüm kişisel verilerini para karşılığında sattığı ortaya çıkmıştı.

Hani veri sızıntısı yoktu Sayın Bakan? Bakanlıktan 'sorgu paneli' operasyonu

Gazeteci yıllardan beri haberini yapsa da veri sızıntısına dair operasyonlar geçen sene başlatılmıştı.

Özel de bu veri sızıntısını hatırlatıp başlatılan soruşturmalara şöyle tepki göstermişti:



"İstanbul’un verileri varmış da bunlar paylaşılmış. Yurtdışına yollanmış falan. Arkadaşlar lütfen açsın 23. Ankara Ağır Ceza, 28. Ankara Ağır Ceza, 33. Ankara Ağır Ceza ve 27. Ankara İdare Mahkemesi’ndeki davalara bir bakın. Bilhassa 28’incisinin tarafı MİT’tir. Hakan Fidan zamanında MİT’in, eş zamanlı olarak Sağlık Bakanlığı’nın, Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın, İçişleri Bakanlığı’nın vatandaşlık hizmetlerinin, yani herkesin nüfus bilgileri, bunun yanında SGK‘nın bütün bilgileri çalınmıştır.

Hakan Fidan döneminde çalınmıştır. Hakan Fidan bunun üstüne gitmeye korkmuştur üstüne kalacağını bildiği için. İbrahim Kalın gelince yaptığı ilk iş, bu konuda gerekli hassasiyeti göstermektir. Araları da o yüzden bozuktur zaten. Hakan Fidan bu ülkenin bütün değerli bilgilerini çaldırdı. Söylediğim mahkemelerdeki dosyalara bakarsanız, bu bilgilerin tamamının, örneğin böyle isim isim veriyor neyse, kimseye yol göstermeyelim. Halen daha erişimde olan bazı yerlerde bu bilgiler satılıyor arkadaşlar. Hepimizin bilgisi. Sayın Erdoğan Erdoğan’ın TC numarası bile konu olmadı mı arkadaşlar? Sayın Erdoğan’ın TC numarasına kadar çaldırdılar. Hepimizin TC’sini çaldırdılar. Hepimizin sağlık bilgilerini, sosyal güvenlik bilgilerini… Gelir idaresinin bilgileri çalındı. Hepimizin vergi bilgileri, gelir bilgileri yabancı hacker’ların elinde. Davaları görülüyor bunların. Neymiş? İstanbul’dan bilgi toplamış da bilmem ne yapmış. Bir de başında şey diyor. ‘2019 seçimleri öncesi.’ 2019 öncesi İstanbul’u siz yönetiyordunuz. Kampanyada İstanbul’la ilgili seçmen analizi yapıldıysa bundan en çok AK Parti övünüyor arkadaşlar. ‘Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev seçmeni tanıyoruz, analiz ediyoruz, bilgileri var, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz.’ Buna yabancılar ‘canvassing’ diyor, kapı kapı çalışmaya ve AK Parti bununla övünüyor. Bütün partiler bunu yapabildiği ölçüde başarılı oluyor. 2019 sonrası İstanbul Senin projesi ile bilgi toplanmış da. Bilmiyorum ama seyirden bakıyorum, yabancı bir server, ıvır zıvır böyle bir casusluk meselesine bulaştırabilmek için 50 tane takla atmışlar."