Son Dakika | İmamoğlu'ndan Hasan Mutlu'nun tutuklanmasına çok sert 'Escobar' tepkisi

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğl, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasına çok sert tepki gösterdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, "Escobar düzen, turp ve ahtapot" sözlerini hatırlatarak şunları ifade etti:

"Escobar düzenini kimin kurduğu belli oldu. Turbun büyüğünün kimin heybesinde olduğu ortaya çıktı. Ahtapot gibi kolları her yeri saran hukuksuzluk ağını kimin kurduğu da netleşti. Belediye başkanlarını, meclis üyelerini hapisle, ölümle, iftirayla, kumpasla tehdit et, belediyelere çök düzeni tam bir Escobar düzeni işte. Kuzuyu kurtla avlayıp, çobanla yiyip, sahibiyle ağlayan sizsiniz. Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu ve çalışma arkadaşlarını da aynı düzen hapse attı. Bayrampaşalılar bu kötülüğü asla unutmaz. Bu tehdit, şantaj ve kumpas düzeninin sonu yaklaşıyor."

NELER OLMUŞTU?

13 Eylül’de Bayrampaşa Belediyesi'ne mali suçlar iddiası ile soruşturma açılmıştı.

İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada CHP’li Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Gözaltındaki 45 kişiden 39’u bugün tutuklama talebiyle İstanbul Adliyesi’ndeki sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık altı kişi içinse adli kontrol talep etti.

Mutlu dahil 20 kişi dün tutuklandı.