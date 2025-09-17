Son Dakika | İmamoğlu'ndan Hasan Mutlu'nun tutuklanmasına çok sert 'Escobar' tepkisi

Son Dakika | İmamoğlu'ndan Hasan Mutlu'nun tutuklanmasına çok sert 'Escobar' tepkisi
Yayınlanma:
Son dakika... İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasının ardından çok sert bir açıklama yaptı. İmamoğlu, "Escobar düzenini kimin kurduğu belli oldu...Bu tehdit, şantaj ve kumpas düzeninin sonu yaklaşıyor." dedi.

İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğl, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun tutuklanmasına çok sert tepki gösterdi. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın, "Escobar düzen, turp ve ahtapot" sözlerini hatırlatarak şunları ifade etti:

"Escobar düzenini kimin kurduğu belli oldu.

Turbun büyüğünün kimin heybesinde olduğu ortaya çıktı.

Ahtapot gibi kolları her yeri saran hukuksuzluk ağını kimin kurduğu da netleşti.

Belediye başkanlarını, meclis üyelerini hapisle, ölümle, iftirayla, kumpasla tehdit et, belediyelere çök düzeni tam bir Escobar düzeni işte.

Kuzuyu kurtla avlayıp, çobanla yiyip, sahibiyle ağlayan sizsiniz.

Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu ve çalışma arkadaşlarını da aynı düzen hapse attı. Bayrampaşalılar bu kötülüğü asla unutmaz.

Bu tehdit, şantaj ve kumpas düzeninin sonu yaklaşıyor."

screenshot-2025-09-17-at-12-55-13-1-xte-cumhurbaskanligi-aday-ofisi-escobar-duzenini-kimin-kurdugu-belli-oldu-turbun-buyugunun-kimin-heybesinde-oldugu-ortaya-cikti-ahtapot-gibi-kollari-her-yeri-saran-hukuksuzluk-agini-k.png

NELER OLMUŞTU?

13 Eylül’de Bayrampaşa Belediyesi'ne mali suçlar iddiası ile soruşturma açılmıştı.

İstanbul başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada CHP’li Belediye Başkanı Hasan Mutlu dahil 48 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarılmıştı.

Gözaltındaki 45 kişiden 39’u bugün tutuklama talebiyle İstanbul Adliyesi’ndeki sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılık altı kişi içinse adli kontrol talep etti.

Mutlu dahil 20 kişi dün tutuklandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
Mansur Yavaş 2.5 milyar yatırmıştı: Karşılığını aldı
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
12 yıllık Türkiye'nin dev akaryakıt firması konkordato ilan etti
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı: 88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
İnekleri için arazisinde sondaj yaptı
88 metrede fışkıran sıvıyı görünce gözlerine inanamadı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı: Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Tonlarcasını hasat etmeye başladı
Vefat eden eşi hastayken bulamadığı ürünün üretimine başladı
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor! Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
Siparişlere yetişemiyorlar: Kilosu altınla yarışıyor
60 hanelik mahalle tam 60 ton üretiyor
Bu gece yarısından itibaren başlıyor: İstanbul’un 21 ilçesi için kara gece uyarısı
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Yarın son gün! Aylık 35 bin TL kazanmak için tek şart
Nihat Özçelik kimdir? Investco Holding soruşturmasında son durum — Işık Ökte detayı
Borsa operasyonu: Nihat Özçelik ve Işık Ökte gündemde
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Avrupa 4 gol atan Türk kaleciyi konuşuyor
Satın alacaklara kara haberi verdi: 1 milyondan fazla arttı
Siyaset
Öcalan'dan Avrupa'ya göç eden gençlere geri dönün çağrısı! "İmralı'yı tercih ederim"
Öcalan'dan göç eden gençlere geri dönün çağrısı!
Ümit Özdağ'a suikast iması mı yaptı? Akit TV yorumcusundan skandal sözler
Ümit Özdağ'a suikast iması mı yaptı?