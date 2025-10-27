Son Dakika | İmamoğlu casusluk suçlamasına isyan etti! "Mert olun asıl derdinizi söyleyin"

Son Dakika | İmamoğlu casusluk suçlamasına isyan etti! "Mert olun asıl derdinizi söyleyin"
Son dakika... Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin...Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de casusluk soruşturması başlattı. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın iddiaya göre istihbarat örgütleri ile çalışan Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu öne sürüldü.

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, casusluk iddialarını kesin dille reddetti.

Tele1'e de kayyum atandı ve İmamoğlu, Özkan ile Yanardağ tutuklandı.

İmamoğlu, "Bu kadarına da isyan ediyorum" artık diyerek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir açıklama yayımladı.

İmamoğlu, iftiraların üzerinde durmayacağını belirterek, "Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz?" dedi.

İmamoğlu, seçim günü geldiğinde bu operasyonların hepsinin ters tepeceğini ifade etti:

  • "Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek."

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı da şöyle:

"Neymiş, ben casusmuşum. Neymiş, ben yabancı istihbarat örgütleriyle bir olup seçimi manipüle etmişim.

Bu kadarına da isyan ediyorum artık.

Bu iftiralarınız benim üstümde durmasına durmaz, bunu siz de biliyorsunuz.

Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin.

Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı?

İddianameyi yazamıyor musunuz?

Size beni daha çok içerde tutacak başka bir kumpas dosyası mı lazım oldu?

Derdiniz ne derdiniz?

Ama ben size söyleyeyim, çok kötü karaya oturdunuz.

Bu millet Ekrem İmamoğlu’nu da tanıyor, sizi de tanıyor.

Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek.

Milletimiz vatanseverlerle, makamseverleri birbirinden ayırt etmeyi çok iyi bilir."

