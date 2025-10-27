Son Dakika | İmamoğlu casusluk suçlamasına isyan etti! "Mert olun asıl derdinizi söyleyin"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 24 Ekim'de casusluk soruşturması başlattı. Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, danışmanı Necati Özkan ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın iddiaya göre istihbarat örgütleri ile çalışan Hüseyin Gün ile irtibatta olduğu öne sürüldü.

İmamoğlu, Özkan ve Yanardağ, casusluk iddialarını kesin dille reddetti.

Tele1'e de kayyum atandı ve İmamoğlu, Özkan ile Yanardağ tutuklandı.

İmamoğlu, "Bu kadarına da isyan ediyorum" artık diyerek Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından bir açıklama yayımladı.

İmamoğlu, iftiraların üzerinde durmayacağını belirterek, "Boşverin şu casusluk zırvasını filan. Mert olun, asıl derdinizi söyleyin. Sıkıştınız mı? Sözde yolsuzluk dosyanız boş mu kaldı? İddianameyi yazamıyor musunuz?" dedi.

İsmail Saymaz 'Casusluk' soruşturmasının arka planını anlattı!

İmamoğlu, seçim günü geldiğinde bu operasyonların hepsinin ters tepeceğini ifade etti:

"Sandıkta milletten öyle bir sille yiyeceksiniz ki, yaptığınız haksızlıkların, hukuksuzların hepsi tek tek film şeridi gibi gözünüzün önünden geçecek."

Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımı da şöyle: