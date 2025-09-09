Son Dakika | Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçmek istiyor, sokağa çıkamaz

Son Dakika | Hikmet Çetin: Kılıçdaroğlu CHP'nin başına geçmek istiyor, sokağa çıkamaz
Yayınlanma:
Son dakika.... MHP'li Feti Yıldız ile görüşmesinin ardından Çetin'in yaptığı açıklamada "Kemal Kılıçdaroğlu partinin başına geçmek istiyor. Kemal Bey hiç konuşmuyor. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum ama çok kötü olur, sokağa çıkamaz. " dedi.

Eski CHP Genel Başkanı ve eski TBMM Başkanı Hikmet Çetin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaptığı görüşmenin ardından MHP ile dikkat çeken bir temasta daha bulundu.

Çetin, MHP'nin önde gelen ismi MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüştü. Görüşme 15 dakika sürdü.

whatsapp-image-2025-09-09-at-11-38-031.jpeg

Görüşmede CHP'ye kayyum atanma ihtimali olan Kurultay Davası'nın gündeme geldiği öğrenildi.


Görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Çetin, MHP'li Yıldız'ın da belediyelere kayyum atanmasını doğru bulmadığını ifade ettiğini söyledi. Çetin, "Feti Bey de son sürecin doğru olmadığını söyledi. Kayyım atanmasının doğru olmadığını söyledi. Kendisi hukukçu" ifadelerini kullandı.

"SOKAĞA ÇIKAMAZ"

Eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun son dönemdeki sessizliğine ilişkin bir soru üzerine Çetin, dikkat çeken ifadeler kullandı. Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmek gibi bir niyetinin olduğunu düşündüğünü belirten Çetin, "Ama çok kötü olur sokağa çıkamaz" dedi.

Çetin şu ifadeleri kullandı:

"Hiçbir şey demiyor, konuşmuyor. Partinin başına geçmek istediğini düşünüyorum. Öyle bir niyeti olduğunu zannediyorum. Ama çok kötü olur sokağa çıkamaz. Yıllardır Ecevit’ten sonra çok çalışkan özverili çok cesur bir lider buldu CHP"

2 EYLÜL'DE BAHÇELİ İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Çetin, MHP lideri Bahçeli ile yaptığı görüşmede, İmamoğlu başta CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmasını ve CHP üzerinde kayyum tehlikesine son verilmesi için çağrıda bulunmuştu.

Öte yandan Hikmet Çetin, gazeteci Hilal Köylü'nün söz konusu görüşmeye dair videosunu X hesabından paylaştı. Gazeteci Köylü, iki ismin görüşmesini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin istediğini ileri sürdü. Köylü'nün aktardıklarına göre, geçen hafta Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli ile görüşmesini de Ekrem İmamoğlu istedi. Köylü, söz konusu yayınında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Hikmet Çetin'in Devlet Bahçeli ile görüşmesini bir anlamda İmamoğlu istiyor. 'Demokratik ülkelerde böyle olmaz' diyerek siyaset yapamadıklarını ve CHP'li belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları gerektiğini belirtiyor. Bahçeli ise hukuk işlerinden sorumlu olduğu için Çetin'i Feti Yıldız'a yönlendiriyor. Bugünkü görüşmede hukuka dair konuların konuşulması bekleniyor."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

