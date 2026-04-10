Son Dakika | Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede CHP'den ihraç edildi

Giresun Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede, Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) ihraç edildi. CHP, Dede'nin oy birliği ile ihraç edildiğini açıkladı.

CHP'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:



Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu’nun 16.02.2026 tarih ve 2026/109 sayılı kararı ile Giresun İli, Görele Belediye Başkanı Hasbi DEDE Tüzüğün 63/2, 64, 68/1-b maddeleri uyarınca tedbirli olarak kesin çıkarma cezası istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edilmesi üzerine;

Yüksek Disiplin Kurulumuzun 10.04.2026 tarihli toplantısında Hasbi DEDE’nin Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “ partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak” hükmü uyarınca kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

NELER YAŞANDI?

Giresun’un Görele ilçesinde, Belediye Başkanı Hasbi Dede’nin 17 yaşındaki bir çocuğu mesaj yolu ile taciz ettiği öne sürüldü. Dede, iddiaları reddetti. Olayın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, mağdur sıfatı ile yer alan çocuk, elim bir trafik kazasında vefat etti.

