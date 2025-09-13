Son Dakika | Erdoğan'ın metin yazarı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi

Son Dakika | Erdoğan'ın metin yazarı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi
Yayınlanma:
Son dakika... Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın metin yazarı Hamdi Kılıç hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarı Hamdi Kılıç, vefat etti.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın vefatını AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan duyurdu. İnan, Kılıç'ın bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacağını bildirdi.

g0tflnlxcaaozyv.jpg
Hamdi Kılıç

İnan, cenaze namazının da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacağını ifade etti.

AKP'li Eyyüp Kadir İnan'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu.

Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı.

Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecektir.

Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin.

Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Siyaset
Murat Emir'den Ali Yerlikaya'nın 'muhteris' açıklamasına çok sert 'müsamere' yanıtı!
Murat Emir'den Ali Yerlikaya'nın 'muhteris' açıklamasına çok sert 'müsamere' yanıtı!
Bayrampaşa'ye operasyona CHP'den ilk tepki
Bayrampaşa'ye operasyona CHP'den ilk tepki