Son Dakika | Erdoğan'ın metin yazarı Hamdi Kılıç yaşamını yitirdi
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın metin yazarı Hamdi Kılıç, vefat etti.
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Kılıç'ın vefatını AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan duyurdu. İnan, Kılıç'ın bugün Ankara'da son yolculuğuna uğurlanacağını bildirdi.
İnan, cenaze namazının da Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınacağını ifade etti.
AKP'li Eyyüp Kadir İnan'ın X hesabından yaptığı açıklama şöyle:
"Cumhurbaşkanı Başdanışmanımız, kıymetli büyüğümüz Hamdi Kılıç abimiz Hakk’ın rahmetine kavuştu.
Partimize ve Cumhurbaşkanımıza sarsılmaz bir bağlılıkla hizmet etmiş, derin birikimi ve düşünce adamı kimliğiyle ömrünü davasına, milletine ve devletine adamıştı.
Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde kılınarak Gölbaşı Mezarlığı’na defnedilecektir.
Rabbim rahmetiyle kuşatsın, mekânını cennet, makamını âlî eylesin.
Ailesinin, camiamızın başı sağ olsun."