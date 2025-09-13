Son Dakika | Erdoğan'dan İmralı Süreci açıklaması: Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak

Yayınlanma:
Son dakika... Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, İmralı Süreci hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Erdoğan, " 1 sene evvel başlattığımız bir devlet projesi olarak kararlılıkla sürdürdüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan:

İstanbul'un üzerine adeta karabasan gibi çöken hizmetsizlik bulutlarının dağıtılması için bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek içinden geçtiği fetret devrinin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına müsaade etmeyeceğiz.

Değerli yol ve dava arkadaşlarım AK Parti olarak büyük küçük demeden Türkiye'nin meselelerine çözüm üretmeye çalışıyoruz.

Bu uğurda şimdiye kadar ezberleri bozduk. Önyargıları kırdık. Aşılmaz denilen nice engeli alnımızın akıyla aşmayı başardık.

Böyle gelmiş ama böyle gitmez diyerek kimi zaman sadece elimizi değil tüm gövdemizi taşın altına koyduk.

Ülkemizin yaklaşık 50 yıllık terör sorununu çözmek amacıyla 1 sene evvel başlattığımız bir devlet projesi olarak kararlılıkla sürdürdüğümüz terörsüz Türkiye sürecinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz.

Son bir yılda süreci baltalamaya dönük her türlü teşebbüsü boşa çıkardık. Sabırlı, dikkatli ve samimi bir tavırla 86 milyonu kuşatan kucaklayıcı bir üslupla süreci ilmek ilmek dokuyoruz.

İttifak ortaklarımızla tam bir uyum ve dayanışma halindeyiz. Milletimizin fertleri arasına örülen terör duvarını tamamen yıkarak 86 milyon hep beraber daha huzurlu, daha müreffeh, barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir geleceğe yürüyelim istiyoruz.

Felaket tellalları ne derse desin. İstikrarlı bir şekilde bu hedefe doğru adım adım ilerliyoruz. Şunu herkes bilsin ve anlasın. 10 yıllardır Türkiye'nin iç ve dış siyasetini terör sopasıyla dizayn etmeye alışanlar açık söylüyorum.

Bu sefer boşuna kürek çekmektedir. Hiç boşuna uğraşmasınlar. Allah'ın izniyle buradan geriye dönüş olmayacak. Biz böyle bir duruma ne pahasına olursa olsun izin vermeyeceğiz. Bölgemizde sınırlar kanla ve gözyaşıyla yeniden çizilmek istenirken böl, parçala, yönet oyununun tekrar sahnelenmesine rıza göstermeyeceğiz.

Vaadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket edenler ister kabul etsin ister etmesin. Bölgemizin geleceğinde teröre ve terör üzerinden yayılmacılığa yer yoktur. İnşallah olmayacaktır. Evet Allah bizim hem kardeşliğimiz hem de asırlara sari tecrübemiz her türlü oyunu bozacak, her türlü sorunu aşacak kudret ve kuvvete sahiptir.

Türkler Kürtler Araplar olarak nasıl 1000 yıldır yan yana yaşıyorsak yine bir ve beraber olmaya aynı gözyaşının ve gökyüzünün altında kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

