Son Dakika | Erdoğan'dan CHP İl Başkanlığı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olaylara değindi.

"Mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır" diyen Erdoğan, sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

CHP İSTANBUL'A POLİS ABLUKASI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Yurttaşların ve partililerin karara tepkisi sürerken CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasına alındı.

Daha önce "CHP binasına polisle girmem" diyen Gürsel Tekin, il binasına bugün polis koruması eşliğinde girdi. Tekin'in rahat girebilmesi için bina çevresinde ve içinde bulunan vekiller ile yurttaşlara polis müdahale etti.

ERDOĞAN: SOKAKLARIN KARIŞTIRILMASINA İZİN VERMEYİZ

Konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz. Mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Sokaklarımızın karıştırılmasına İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz."