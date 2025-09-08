Son Dakika | Erdoğan'dan CHP İl Başkanlığı açıklaması

Son Dakika | Erdoğan'dan CHP İl Başkanlığı açıklaması
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nın polis ablukası altına alınması hakkın açıklama yaptı. Erdoğan, "Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz. Mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda yaşanan olaylara değindi.

"Mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır" diyen Erdoğan, sokakların karıştırılmasına izin vermeyeceklerini belirtti.

CHP İSTANBUL'A POLİS ABLUKASI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından Gürsel Tekin, CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atandı. Yurttaşların ve partililerin karara tepkisi sürerken CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasına alındı.

Daha önce "CHP binasına polisle girmem" diyen Gürsel Tekin, il binasına bugün polis koruması eşliğinde girdi. Tekin'in rahat girebilmesi için bina çevresinde ve içinde bulunan vekiller ile yurttaşlara polis müdahale etti.

ERDOĞAN: SOKAKLARIN KARIŞTIRILMASINA İZİN VERMEYİZ

Konuya dair Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da açıklamalarda bulundu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"Sokakların karıştırılmasına izin vermeyiz. Mahkeme kararlarını tanımıyorum demek hukuk devletine açıkça kafa tutmaktır. Sokaklarımızın karıştırılmasına İstanbullu kardeşlerim başta olmak üzere milletimizin huzurunun bozulmasına asla müsaade etmeyiz. Ana muhalefetin eski ve yeni kadroları arasında kızışan koltuk kavgasının ülkenin kazanımlarına zarar vermesine eyvallah demeyeceğiz."

Rahmi Koç veda etti
Rahmi Koç veda etti
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Eyvah eyvah: Osimhen'in durumu belli oldu
Otomobil kampanyalarında yılın son baharı
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Dubai'ye gitti hayatı kaydı: 23 yaşındaki İngiliz kadın ömür boyu hapse mahkum edildi
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Luis Enrique kaza geçirdi: Ameliyata alındı
Aracı 2 gün otoparkta kalan sürücüye şok fatura: Arabanın anahtarını bırakınız yazaydınız
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor! Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
Kalbe, bağışıklığa, gözlere iyi geliyor!
Kilosu 400 liradan 250 ton ürün bekleniyor
BEDAŞ 17 ilçeyi uyardı: 8 saati bulan elektrik kesintileri yolda
Türk takımlarını yakan hakem milli maça atandı: VAR'a rağmen bildiğini okuyor
'Vatan haini'
Siyaset
CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni adresi belli oldu
CHP İstanbul İl Başkanlığının yeni adresi belli oldu
Yüzlerce polis CHP il binasında! Gürsel Tekin alt katta: Başkanlık makamındaki son görüntü paylaşıldı
Yüzlerce polis CHP il binasında! Gürsel Tekin alt katta: Başkanlık makamındaki son görüntü paylaşıldı