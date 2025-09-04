Son dakika | Erdoğan'dan Bahçeli'ye flaş ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sürpriz bir ziyarette bulundu. Erdoğan saat 17.00'de Bahçeli'yi ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, iki liderinde günlük programında yer almıyordu. Görüşme, Bahçeli’nin Ankara'daki konutunda gerçekleşiyor.

Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinin kapsamına ilişkini ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.