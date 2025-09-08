Enes Hocaoğulları hakkında tahliye kararı

Enes Hocaoğulları hakkında tahliye kararı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları hakkında tahliye kararı verildi...

5 Ağustos’ta Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklanan Avrupa Konseyi Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları hakkında yargılandığı davanın ilk duruşmasında adlî kontrol şartıyla tahliye kararı verildi.

Yurtdışında yaptığı konuşmada, Türkiye’de gençlerin karşılaştığı polis şiddetini ve muhalif belediye başkanlarının tutuklanmasını anlatan Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye gençlik delegesi ve insan hakları savunucusu Enes Hocaoğulları geçen ay tutuklanmıştı.

İLK DURUŞMADA TAHLİYE

"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlarından tutuklu yargılanan Hocaoğulları’nın ilk duruşması görüldü.

Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez hakim karşısına çıkan Hocaoğulları’nın ilk duruşmada tahliyesine karar verildiği ifade edildi.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

