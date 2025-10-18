Son Dakika | Ekrem İmamoğlu'nun o davası düştü

Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında “Kent Uzlaşısı soruşturmasını yürüten iki savcıya yönelik sözleri nedeniyle “kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret” suçundan başlatılan soruşturma hakkında iddianame düzenlenmişti. İmamoğlu'nun , 4 yıldan 1 aya kadar hapsi talep edilmiş ve 22 Ekim'de hakim karşısına çıkacaktı.

İmamoğlu'nun bu davası düştü. Mahkeme, önödeme yapıldığı gerekçesi ile davayı düşürdü. Karar şöyle:

"Her ne kadar sanık Ekrem İMAMOĞLU hakkında "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçundan cezalandırılması istemiyle kamu davası açılması ise de, sanığın üzerine yüklenen suçun TCK'nın 75. maddesi uyarınca önödeme kapsamında kaldığı anlaşılarak sanığa önödeme ihtarında bulunulduğu, sanığın mahkememizce yapılan önödeme ihtarındaki meblağı süresinde maliye veznesine yatırdığı anlaşılmakla, TCK'nın 75/3. maddesi delaletiyle TCK'nın 75/2 ve CMK'nın 193/2 ve 223/8. maddeleri uyarınca sanık hakkında açılan kamu davasının ÖNÖDEME NEDENİYLE DÜŞÜRÜLMESİNE,

Bu celse duruşma zaptının taraflara tebliğine,

Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,

Dair, tarafların yokluğunda hükmün gerekçesiyle birlikte tebliğ edildiği tarihten itibaren iki hafta içerisinde mahkememize yazılı dilekçe vermek veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle ya da aynı süre içerisinde mahkememize gönderilmek üzere bulunduğu yer Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe vermek suretiyle yahut ceza infaz kurumunda bulunan taraf var ise bu taraf yönünden bulunulan ceza infaz kurumu müdürlüğüne bu hususta bir dilekçe verilmesi veya beyanda bulunulup tutanakla tanzim suretiyle; İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yolu açık olmak üzere (istenil edilmediği takdirde kararın kesinleşeceği), Cumhuriyet Savcısının katılımı ile, mütalaaya aykırı olarak, karar verildi. 17/10/2025"

Bu yasa geçerse İBB'nin en gözde taşınmazları elinden alınacak! Gökan Zeybek açıkladı

"ÖNÖDEME NEDENİYLE" DÜŞÜRÜLME NE DEMEK?

Önödeme, bazı hafif suçlarda sanığa tanınan bir haktır. İddiaya yönelik suç, para cezası veya kısa süreli hapis cezası (veya her ikisi) ise bu yöntem uygulanabilir.

Kişiye, suçla ilgili belirli bir para miktarını ödeme teklifi yapılır.

Kişi bu tutarı, belirlenen sürede öderse, yargılamaya devam edilmez ve dava düşer.

Bu durumda kişi hüküm giymemiş sayılır, sabıka kaydı oluşmaz, dava tamamen kapanır.