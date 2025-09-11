Son Dakika | DEM Parti Özgür Özel'in ofisine geldi! Polis ablukası kaldırılmıştı

CHP'nin Sarıyer'deki binasına günlerden beridir nöbet tutan polis, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gelmeden önce ablukayı kaldırdı.

Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan CHP Genel Başkanlık çalışma ofisi olarak dönüştürülen bina ya CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik ile birlikte geldi.

Özel'in ofisinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşeceği öğrenilmişti.

DEM Parti liderleri de Özel'in ofisine giriş yapmasından yarım saat sonra geldi. CHP heyetinin karşıladığı heyet, Özel ile görüşmek için binaya giriş yaptı.

NELER OLMUŞTU?

Gürsel Tekin'in kayyuma atanmasının ardından binlerce polis CHP'nin Sarıyer'deki binasını ablukaya almıştı. Binanın içindekilere biber gazlı müdahalede bulunan polis, vekillere bile müdahale etmişti. Kayyum Tekin de polisin açtığı yoldan ilerlemişti.