Son Dakika | DEM Parti Özgür Özel'in ofisine geldi! Polis ablukası kaldırılmıştı

Yayınlanma:
Son dakika... DEM Parti, Özgür Özel gelmeden önce polis ablukası kaldırılan CHP'nin Sarıyer'deki binasına geldi. DEM Parti Eş genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan Özel ile görüşecek. Liderlerin basın toplantısı yapması da bekleniyor.

CHP'nin Sarıyer'deki binasına günlerden beridir nöbet tutan polis, CHP Genel Başkanı Özgür Özel gelmeden önce ablukayı kaldırdı.

Özel, CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndan CHP Genel Başkanlık çalışma ofisi olarak dönüştürülen bina ya CHP İstanbul il Başkanı Özgür Çelik ile birlikte geldi.

whatsapp-image-2025-09-11-at-15-45-39.jpeg

Özel'in ofisinde DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile görüşeceği öğrenilmişti.

automatic-00-00-01-20-still002.jpg

DEM Parti liderleri de Özel'in ofisine giriş yapmasından yarım saat sonra geldi. CHP heyetinin karşıladığı heyet, Özel ile görüşmek için binaya giriş yaptı.

automatic-00-00-55-02-still001.jpg

NELER OLMUŞTU?

Gürsel Tekin'in kayyuma atanmasının ardından binlerce polis CHP'nin Sarıyer'deki binasını ablukaya almıştı. Binanın içindekilere biber gazlı müdahalede bulunan polis, vekillere bile müdahale etmişti. Kayyum Tekin de polisin açtığı yoldan ilerlemişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

