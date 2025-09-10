Son dakika | DEM Parti Özgür Özel ile görüşecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi olan eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

