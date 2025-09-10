Son dakika | DEM Parti Özgür Özel ile görüşecek

Son dakika | DEM Parti Özgür Özel ile görüşecek
Yayınlanma:
Son dakika haberi... DEM Parti heyeti yarın CHP lideri Özgür Özel'i ziyaret edecek...

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, yarın CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi olan eski CHP İstanbul İl Başkanlığı binasında CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret edecek.

GÖRÜŞME SARIYER'DE YAPILACAK

Görüşmenin yarın saat 15.00'te CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi olan eski CHP İstanbul İl Binası'nda gerçekleşeceği belirtildi.

Partiden yapılan açıklamada, DEM Parti Eş Genel Başkanlarının CHP Genel Başkanlığı Çalışma Ofisi olan eski CHP İl Başkanlığı binasına gideceği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

