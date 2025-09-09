Son dakika | DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek

Son dakika haberi... DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan duyurdu. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak olan heyet, önümüzdeki hafta İmralı Adası’nda Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

