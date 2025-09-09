Son dakika | DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek

Son dakika | DEM Parti heyeti Öcalan ile görüşecek
Yayınlanma:
Son dakika haberi... DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan duyurdu. DEM Parti Eş Genel Başkanları ve MYK üyelerinden oluşacak olan heyet, önümüzdeki hafta İmralı Adası’nda Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, genişletilmiş bir heyetin önümüzdeki hafta Terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ı ziyaret edeceğini duyurdu.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, dün gerçekleştirilen Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında gündeme gelen konulara dair basın toplantısı düzenledi.

GÖRÜŞME İÇİN TARİH VERDİ

Gündeme dair açıklamalarda bulunan Doğan, "Önümüzdeki hafta Eş Genel Başkanlarımızdan oluşan bir heyet İmralı’yı ziyaret edecek. Bunun planlamasını yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

