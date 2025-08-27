Son Dakika | CHP'nin Beyoğlu mitingi öncesi valilik metro çıkışlarını kapattırdı

Son Dakika | CHP'nin Beyoğlu mitingi öncesi valilik metro çıkışlarını kapattırdı
Yayınlanma:
Son dakika... CHP Lideri Özgür Özel'in İstanbul'da Beyoğlu Şişhane'de yapacağı miting öncesi valilik, Şişhane istasyonunundaki üç çıkışın kapatılmasına karar verdi.

CHP’nin “Millet iradesine sahip çıkıyor” temasıyla İstanbul’un farklı ilçelerinde sürdürdüğü mitingler bugün (27 Ağustos) Beyoğlu’nda yapılacak.

Parti, saat 20.30’da tutuklanan İnan Güney'in başkanlığını yaptığı Beyoğlu Belediyesi önünde, Şişhane Meydanı’nda vatandaşlarla buluşacak.

İstanbul Valiliği, miting alanına en yakın metro çıkışları için karar aldı. Buna göre Şişhane Metro İstiklal Caddesi çıkışı, Şişhane Metro Vergi Dairesi çıkışı ve Şişhane Metro Beyoğlu çıkışı kapalı olacak.


CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından miting için şu çağrıda bulunmuştu:

“Adalet, eşitlik ve özgürlük için 50’nci eylemimizde Beyoğlu’nda buluşuyoruz! Ekrem İmamoğlu ve tüm tutsak yol arkadaşlarımız özgür kalana kadar, seçim sandığı gelene kadar meydanlardayız! Biz kazanacağız, adalet kazanacak, milletimiz kazanacak!”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

