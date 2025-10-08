Son Dakika | CHP'den MHP'li Yalçın'ın 'tabanca' göndermeli paylaşımına zehir zemberek yanıt

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında 'tabancalı' bir gönderme ile açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'a çok sert tepki gösterdi.

Deniz Yücel, Yalçın'dan 'MHP'lilerin bile yaka silktiğini' belirtip şunları ifade etti:

"MHP’nin karanlık yüzü, MHP’lilerin bile kendisinden yaka silktiği, hadsiz, üslupsuz Edip Semih Yalçın… Yine kendine yakışanı yapmış, tehdit ve hakaret dolu, Türkçe kurallarını katleden, yaptığın silah benzetmesiyle katlettiğin tek şeyin de Türkçe olmadığını düşündüren bir açıklama yapmışsın..."

Yalçın'ın CHP'li belediye başkanlarına yönelik 'hırsız' ifadesine tepki gösteren Yücel, Sinan Ateş suikastını hatırlatıp şöyle konuştu:

"Haksız ve hukuksuz bir şekilde özgürlükleri gasbedilen belediye başkanlarımıza “hırsız” deme hadsizliğine düşerken, “partinizden temizleyin” diye akıl vermeye kalkarken; 3 yıldır kendi insanının cenazesini kaldıramamış bir parti olduğunuzu unutuyorsun! Bu arada temizlik yapmaya kalkarsan önce kendinden başlamalısın!" Masumiyet karinesinden dahi haberin yokken hukuki konularda ahkam kesmen, kendini komik duruma düşürmekten başka hiç bir anlam ifade etmiyor. Siyaset ilke ve tutarlılık ister.."

ERDOĞAN'A 'KUKLA BAŞBAKAN' SÖZLERİNİ HATIRLATTI

Yücel, MHP'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a yönelik 'kukla başbakan' sözlerini hatırlatıp şunları ifade etti:

"Çok değil, bundan 10 yıl önce iktidarı "AKP'nin başına vitrin süsü bir genel başkan atanmış, Erdoğan velayet ve vesayeti bu partinin hücrelerine kadar nüfuz ve sirayet etmiştir”sözleri ile eleştirip, Erdoğan’a “kukla başbakan” diyen, bugün de iktidarın yanında hizalananlar, siyasetin gerçek aktörü değil ancak figüranı olabilirler. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderlik performansını değerlendirmek, ne dilinden, kaleminden ve zihninden lümpenlik akan senin gibilerin, ne de figüranların işidir…. Onu değerlendirecek olan sadece ve sadece büyük Türk milletidir!"

"Ağzından köpük saça saça saldırıyorsun" diyerek Yalçın'ı çok sert sözlerle hedef alan Yücel, X hesabından açıklamasını şöyle bitirdi:

"Unuttuysan hatırlatayım;

Her fırsatta ağzından köpük saça saça saldırdığın Genel Başkanımız Sn. Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisini 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yapmış liderdir. Demokrasiyi içine sindiremeyip mafyatik söylemlerle siyaseti dizayn etmek ise ancak millete söyleyecek sözü, anlatacak politikası olmayanların işidir. Millet sizin mafyatik tutumunuzdan da, tehditlerinizden de bıktı...

Yolunuz yol değil, yolunuz karanlık… Artık bu mafya özentisi üslubu da, vatan sevdalısı milliyetçi vatandaşlarımızın saf ve temiz duygularını sömürmeyi de bırakın, bir kez olsun bu vatana, bu millete faydalı olmak için çalışın!"

ÖZEL, BAHÇELİ VE YALÇIN NE DEMİŞTİ?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dünkü grup toplantısını CHP'yi hedef alarak başladı.

Bahçeli, şunları ifade etmişti:

"CHP’nin mahkeme kapılarına yüz sürmesi öncelikle kendi iç meselesidir.Ne var ki bu partiyi kasıp kavuran siyasi kriz günbegün çıta yükseltmektedir. Mahkeme kararları, YSK’nın çıkışları, karşılıklı suçlamalar bölünme aşamasına doğru kayan bir CHP tablosunu gün yüzüne çıkarmaktadır.İtirafçı CHP’lidir, iddia sahibi CHP’lidir, müşteki CHP’lidir, fail CHP’lidir. Özgür Bey’in savcı ve hâkimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasileştirerek karalaması, meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır.İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluğun pençesinde, eko-sistemin esareti altındadır. Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir.CHP’nin belediyelerde dönen gayri meşru ilişkilerin hesabını vermesi şarttır."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Grup Toplantısı'nda Bahçeli'ye şu yanıtı vermişti:

"Bakın bütün Türkiye konuşuyor, birileri susuyor. Ankara’nın ortasında vurulan MHP’li, vurup da yargılananlar, mahkemede söylüyorlar; MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Serbest bırakıldıktan hemen sonra susturulan MHP’li. Susturanlar MHP’li. Azmettirenler MHP’li. Konuşmayan bir tek sensin MHP’li. Bir tek sensin. Hak etmediğimi duyarsam hak ettiğini duyarsın. Bu partinin evlatlarına, suçsuz evlatlarına hazımsızlıkla iftira atanların hak ettikleri sözü duymalarlarının vakti çoktan gelmişti. Bundan sonra da duyacaklar. Hodri meydan. Haydi bakalım. Bir daha duyduğum anda ‘Hırsız CHP’li, bilmem ne CHP’li’; anlatacağım kimler, hangi suç örgütleri ile birer birer ilişkili. Bu yüzden buradan sonra gösterdiğimiz sabrı, anlayışı, yaşa saygıyı, Türkiye’nin içinden geçtiği kritik süreçte üzerimize düşen, hepimizin üstüne düşen görevi, bundan dolayı duyup da duymadığımızı, sustukça sustuğumuzun sonunda geldiğiniz nokta; sağlık dilediğimiz grup toplantısında çıktığınız ilk kürsüde arkadaşlarımızın haysiyetiyle oynayan, hak etmediğimi duyuran, hak ettiğini duyacak bundan sonra"

MHP'li Semih Yalçın da iki liderin bu atışması ile ilgili bugün şunları söylemişti: