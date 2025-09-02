Son Dakika | CHP'den İstanbul kararı! Kayyuma karşı olağanüstü toplantı

Son Dakika | CHP'den İstanbul kararı! Kayyuma karşı olağanüstü toplantı
Yayınlanma:
Son dakika... CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanmasının ardından CHP MYK olağanüstü olarak toplanıyor.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin Ekim 2023’te yapılan İstanbul İl Kongresi’nin seçilmiş yönetimini görevden aldı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik’in yanı sıra il yönetim kurulu ile disiplin kurulu üyeleri 'tedbiren' görevden uzaklaştırıldı.

Mahkeme, partinin yönetimi için Gürsel Tekin, Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Erkan Narsap’tan oluşan beş kişilik geçici kurulu kayyum olarak atadı.

İstanbul il yönetiminin görevden uzaklaştırılmasının ardından CHP Merkez Yönetim Kurulu, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında bugün saat 17.00’de genel merkezde olağanüstü toplanma kararı aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

