Son Dakika | CHP Kurultay davasında İstanbul kayyumu gelişmesi! Bakan Tunç 'Birbirini etkiler' demişti

CHP Lideri Özgür Özel'in ilk kez genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultayı hakkında açılan davanın bir sonraki duruşması 15 Eylül'de görülecek. Davada mutlak butlan talep edilmişti. Bu karar çıkarsa CHP'nin kurultay seçimi tamamen yok sayılacak, eski CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu yeniden genel başkan olacak.

Kurultay davasına bakan Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne gönderdiği yazıyla, CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptaline dair dosyanın kendilerine gönderilmesini talep etti.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Yönetimi'ni görevden alınıp yerlerine kayyum atamıştı.

Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi ayrıca, aynı kongreye açılan ceza davasına ait dosyanın da kendilerine ulaştırılmasını istedi. Bu talep İstanbul 72. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

BAKAN BİRBİRLERİNİ ETKİLER DEMİŞTİ!

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün katıldığı TRT Haber'de İstanbul'daki kongre davasının Ankara'daki kurultay davasını etkileyeceğini öne sürmüştü:

"Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde"

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Tunç'un CHP İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen kararın kurultay davasını etkileyebileceği yönünde verdiği demeçlere sert tepki göstermişti. "Sarayın yargıya talimatını TRT'den duyurdu" diyen Yücel, Adalet Bakanı'nın usule uygun hareket etmediğini belirterek görevinden istifa etmesi gerektiğini söylemişti.